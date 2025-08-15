Конкурс на посади суддів апеляційних адміністративних судів завершено – апеляційні суди отримають 42 суддів, список переможців

Найбільш популярними стали апеляційні адміністративні суди Києва, Львова та Вінниці, а найменш популярні – апеляції на сході країни.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня 2025 року внесла на розгляд Вищої ради правосуддя рекомендації про призначення на посади суддів апеляційних адміністративних судів 42 переможців конкурсу на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Зазначимо, що під час процедури обрання судів найбільшим попитом серед учасників конкурсу користувалися посади суддів у Шостому апеляційному адміністративному суді (м. Київ), Восьмому апеляційному адміністративному суді (м. Львів) та у Сьомому апеляційному адміністративному суді (м. Вінниця).

Найменшою популярністю користувалися суди на сході країни – Перший апеляційний адміністративний суд (м. Краматорськ, суд здійснює діяльність у місті Дніпро), Другий апеляційний адміністративний суд (м. Харків) та Третій апеляційний адміністративний суд (м. Дніпро).

Також один учасник конкурсу – суддя Полтавського окружного адміністративного суду Сергій Удовиченко, відмовився від обрання посади судді апеляційного адміністративного суду.

Таким чином, за підсумками конкурсу, є можливість заповнити посади 42 суддів у наступних апеляційних адміністративних судах.

Шостий апеляційний адміністративний суд (м. Київ) обрали 11 переможців конкурсу:

ТЕРЕЗА Юлія Олександрівна – адвокат, до 2024 року начальник юридичного департаменту АТ «Чорноморнафтогаз».

ЗЛАТІН Станіслав Вікторович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

ПОПОВА Оксана Гнатівна – суддя Житомирського окружного адміністративного суду.

ОСІПОВА Олена Олександрівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

ЧУПРИНА Олександр Володимирович – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

ВОЛОВИК Сергій Володимирович – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

ПАРНЕНКО Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

КОМПАНІЄЦЬ Ірина Дмитрівна – суддя Першого апеляційного адміністративного суду.

ГОВОРУН Олександр Володимирович – суддя Господарського суду Донецької області.

КРАВЧЕНКО Євген Дмитрович – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

ЯСИНОВСЬКИЙ Іван Григорович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

Восьмий апеляційний адміністративний суд (м. Львів) для подальшої кар’єри обрали 10 учасників конкурсу:

МОСКАЛЬ Ростислав Миколайович – суддя Львівського окружного адміністративного суду.

ІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимирович – дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя.

МАНДЗІЙ Олексій Петрович – суддя Тернопільського окружного адміністративного суду.

САЛО Павло Ігорович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

ВАЛЮХ Віктор Миколайович – суддя Волинського окружного адміністративного суду.

ДИМАРЧУК Тетяна Миколаївна – суддя Волинського окружного адміністративного суду.

ГЛАЗЬКО Сергій Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

КУШНІР Віталіна Олександрівна – суддя Чернівецького окружного адміністративного суду.

БОРШОВСЬКИЙ Тарас Іванович – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

КАЛМИКОВА Юлія Олександрівна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області (відряджена до Шевченківського районного суду міста Чернівці).

Сьомий апеляційний адміністративний суд (м. Вінниця) обрали 8 переможців конкурсу:

РАІМОВ Руслан Ікрамович – інспектор (помічник) голови ВККС Андрія Пасічника, адвокат, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту.

СЛОБОДОНЮК Михайло Васильович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

ГНАП Діана Дмитрівна – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.

ЯРЕМЧУК Костянтин Олександрович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

МИКИТИН Надія Михайлівна – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

ТОМЧУК Андрій Валерійович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду.

КАНИГІНА Тетяна Сергіївна – суддя Полтавського окружного адміністративного суду.

САВИЦЬКА Наталія Валентинівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду.

П’ятий апеляційний адміністративний суд (м. Одеса) обрали 7 кандидатів:

КАТАЄВА Елла Валеріївна – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

ЛЕБЕДЄВА Ганна Володимирівна – суддя Одеського окружного адміністративного суду.

ДЕГТЯРЬОВА Світлана Володимирівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

КАЗАНЧУК Ганна Петрівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ Дмитро Сергійович – адвокат, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія».

ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду.

ТАРНОВЕЦЬКИЙ Іван Ігорович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду.

Другий апеляційний адміністративний суд (м. Харків) обрали 4 переможця конкурсу:

ФОМІНА Ліна Олександрівна – доцент кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

ПИВОВАРОВА Руслана В’ячеславівна – адвокат.

СЕМЕНЕНКО Марина Олександрівна – суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

МІНАЄВА Катерина Володимирівна – суддя Запорізького окружного адміністративного суду.

Третій апеляційний адміністративний суд (м. Дніпро)

КАЛЬНИК Віталій Валерійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду.

Перший апеляційний адміністративний суд (м. Краматорськ)

ПИВОВАР Ірина Вікторівна – науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

З кількістю балів, які отримав за підсумками конкурсу кожен кандидат, можна ознайомитися за посиланням.

Автор: В’ячеслав Хрипун

