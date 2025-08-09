ВККС завершила співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди — хто зможе стати суддею

Вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів вистачить на усіх кандидатів, що дійшли до фіналу конкурсу – унікальний випадок в історії судової влади.

Вища кваліфікаційна комісія суддів 6 серпня завершила співбесіди з кандидатами в апеляційні адміністративні суди, а також розгляд у пленарному складі негативних висновків, які частина претендентів на посади суддів отримали від Громадської ради доброчесності.

Нагадаємо, що до фінального етапу конкурсу на 67 вакантних посад суддів, за підсумками кваліфікаційного іспиту отримали допуск лише 67 кандидатів.

За підсумками співбесід та пленарних засідань, такими, що достойні здійснювати правосуддя в апеляційних адміністративних судах визнано 43 кандидатів.

Відповідно, невдалим етап співбесід та дослідження суддівського досьє став для 24 кандидатів, тобто для 35,8% учасників співбесід.

Серед 43 вже фактичних переможців конкурсу в адміністративні апеляції – 36 суддів, 2 адвокати, 2 представника наукової спільноти, 1 дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, 1 працівник апарату Верховного Суду та інспектор (помічник) голови ВККС Андрія Пасічника.

А вже 15 серпня ВККС планує затвердити список переможців конкурсу на вакантні посади суддів апеляційних адміністративних судів та надати відповідні рекомендації для призначення на посади суддів.

Враховуючи кількість кандидатів, що подолали фінальний етап конкурсу, можна констатувати, що вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів вистачить на всіх фіналістів конкурсу. Це унікальний випадок в історії судової влади України.

Зазначимо, що конкурс у вересні 2023 року був оголошений на посади суддів наступних судів:

П’ятий апеляційний адміністративний суд (м. Одеса) – 12 вакансій.

Шостий апеляційний адміністративний суд (м. Київ) – 11 вакансій.

Восьмий апеляційний адміністративний суд (м. Львов) – 10 вакансій.

Сьомий апеляційний адміністративний суд (м. Вінниця) – 9 вакансій.

Перший апеляційний адміністративний суд (м. Краматорськ, суд здійснює свою діяльність у м. Дніпро) – 9 вакансій.

Другий апеляційний адміністративний суд (м. Харків) – 9 вакансій.

Третій апеляційний адміністративний суд (м. Дніпро) – 7 вакансій.

Список переможців конкурсу виглядає наступним чином:

МОСКАЛЬ Ростислав Миколайович – суддя Львівського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 751 бал.

ТЕРЕЗА Юлія Олександрівна – адвокат, до 2024 року начальник юридичного департаменту АТ «Чорноморнафтогаз». Кількість балів – 744,75.

ФОМІНА Ліна Олександрівна – доцент кафедри міжнародного та європейського права юридичного факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Кількість балів – 740,13.

ІЛЬНИЦЬКИЙ Олег Володимирович – дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя. Кількість балів – 738,85.

ЗЛАТІН Станіслав Вікторович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 736,6 балів.

ПОПОВА Оксана Гнатівна – суддя Житомирського окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів –729,35 бали.

ПИВОВАРОВА Руслана В’ячеславівна – адвокат. Кількість набраних балів за оцінювання – 729,2 бали.

МАНДЗІЙ Олексій Петрович – суддя Тернопільського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 725,07.

СЕМЕНЕНКО Марина Олександрівна – суддя Запорізького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 724,85 бали.

КАТАЄВА Елла Валеріївна – суддя Одеського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 724,55 балів.

РАІМОВ Руслан Ікрамович – інспектор (помічник) голови ВККС Андрія Пасічника, адвокат, доцент кафедри права Вінницького торговельно-економічного інституту. Кількість балів – 723,07 бали.

ОСІПОВА Олена Олександрівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 715,97.

ЧУПРИНА Олександр Володимирович – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 714 балів.

УДОВІЧЕНКО Сергій Олександрович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 713,65.

СЛОБОДОНЮК Михайло Васильович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 712,8.

ВОЛОВИК Сергій Володимирович – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 712,8 балів.

ГНАП Діана Дмитрівна – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 710,73.

САЛО Павло Ігорович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 710,65.

ПАРНЕНКО Вікторія Станіславівна – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 710,57 балів.

КАЛЬНИК Віталій Валерійович – суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 710,5 балів.

ВАЛЮХ Віктор Миколайович – суддя Волинського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 709,65 бали.

ЛЕБЕДЄВА Ганна Володимирівна – суддя Одеського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 709,05 балів.

КОМПАНІЄЦЬ Ірина Дмитрівна – суддя Першого апеляційного адміністративного суду. Кількість балів – 702,7 балів.

ДЕГТЯРЬОВА Світлана Володимирівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 701,97 балів.

ГОВОРУН Олександр Володимирович – суддя Господарського суду Донецької області. Кількість балів – 697,60 балів.

КРАВЧЕНКО Євген Дмитрович – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 697,17.

ЯСИНОВСЬКИЙ Іван Григорович – суддя Полтавського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 696,5 балів.

ЯРЕМЧУК Костянтин Олександрович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 695,83 бали.

КАЗАНЧУК Ганна Петрівна – суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду. Кількість набраних балів – 694,1.

ДИМАРЧУК Тетяна Миколаївна – суддя Волинського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 692,63 бали.

ГЛАЗЬКО Сергій Михайлович – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 690,83.

КУШНІР Віталіна Олександрівна – суддя Чернівецького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 687,7.

ТЕРЛЕЦЬКИЙ Дмитро Сергійович – адвокат, завідувач кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія». Кількість балів – 685,6.

БОРШОВСЬКИЙ Тарас Іванович – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 682,03.

КАЛМИКОВА Юлія Олександрівна – суддя Лисичанського міського суду Луганської області (відряджена до Шевченківського районного суду міста Чернівці). Кількість балів – 681,38.

МИКИТИН Надія Михайлівна – суддя Івано-Франківського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 677,7.

МІНАЄВА Катерина Володимирівна – суддя Запорізького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 676.

ГОЛУБ Вікторія Анатоліївна – суддя Донецького окружного адміністративного суду. Кількість балів - 670,4.

ТОМЧУК Андрій Валерійович – суддя Вінницького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 668,7.

ПИВОВАР Ірина Вікторівна – науковий консультант управління забезпечення роботи судової палати з розгляду справ щодо захисту соціальних прав секретаріату Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду. Кількість балів – 668,05.

КАНИГІНА Тетяна Сергіївна – суддя Полтавського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 667,93.

САВИЦЬКА Наталія Валентинівна – суддя Сумського окружного адміністративного суду. Кількість балів – 666,9.

ТАРНОВЕЦЬКИЙ Іван Ігорович – суддя Хмельницького окружного адміністративного суду. Кількість балів – 655,45.

Автор: В’ячеслав Хрипун

