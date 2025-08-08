ВККС завершила собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды — кто сможет стать судьей

Вакантных должностей судей апелляционных административных судов хватит на всех, кто дошел до финала конкурса – уникальный случай в истории судебной власти.

Высшая квалификационная комиссия судей 6 августа завершила собеседования с кандидатами в апелляционные административные суды, а также рассмотрение в пленарном составе негативных выводов, которые часть претендентов на должности судей получили от Общественного совета добропорядочности.

Напомним, что к финальному этапу конкурса на 67 вакантных должностей судей по итогам квалификационного экзамена получили допуск только 67 кандидатов.

По итогам собеседований и пленарных заседаний достойными осуществлять правосудие в апелляционных административных судах признаны 43 кандидата.

Соответственно, неудачным этап собеседований и исследования судейского досье стал для 24 кандидатов, то есть для 35,8% участников собеседований.

Среди 43 уже фактических победителей конкурса в административные апелляции – 36 судей, 2 адвоката, 2 представителя научного сообщества, 1 дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия, 1 сотрудник аппарата Верховного Суда и инспектор (помощник) председателя ВККС Андрея Пасечника.

А уже 15 августа ВККС планирует утвердить список победителей конкурса на вакантные должности судей апелляционных административных судов и предоставить соответствующие рекомендации для назначения на должности судей.

Учитывая количество кандидатов, которые преодолели финальный этап конкурса, можно констатировать, что вакантных должностей судей апелляционных административных судов хватит на всех финалистов конкурса. Это уникальный случай в истории судебной власти Украины.

Отметим, что конкурс в сентябре 2023 года был объявлен на должности судей следующих судов:

Пятый апелляционный административный суд (Одесса) – 12 вакансий.

Шестой апелляционный административный суд (Киев) – 11 вакансий.

Восьмой апелляционный административный суд (Львов) – 10 вакансий.

Седьмой апелляционный административный суд (г. Винница) – 9 вакансий.

Первый апелляционный административный суд (г. Краматорск, суд осуществляет свою деятельность в г. Днепр) – 9 вакансий.

Второй апелляционный административный суд (г. Харьков) – 9 вакансий.

Третий апелляционный административный суд (Днепр) – 7 вакансий.

Список победителей конкурса выглядит следующим образом:

МОСКАЛЬ Ростислав Николаевич – судья Львовского окружного административного суда. Количество баллов – 751 балл.

ТЕРЕЗА Юлия Александровна – адвокат, до 2024 года начальник юридического департамента АО «Черноморнефтегаз». Количество баллов – 744,75.

ФОМИНА Лина Александровна – доцент кафедры международного и европейского права юридического факультета Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина. Количество баллов – 740,13.

ИЛЬНИЦКИЙ Олег Владимирович – дисциплинарный инспектор Высшего совета правосудия. Количество баллов – 738,85.

ЗЛАТИН Станислав Викторович – судья Днепропетровского окружного административного суда. Количество баллов – 736,6 баллов.

ПОПОВА Оксана Игнатьевна – судья Житомирского окружного административного суда. Количество набранных баллов –729,35 балла.

ПИВОВАРОВА Руслана Вячеславовна – адвокат. Количество набранных баллов за оценивание – 729,2 балла.

МАНДЗИЙ Алексей Петрович – судья Тернопольского окружного административного суда. Количество баллов – 725,07.

СЕМЕНЕНКО Марина Александровна – судья Запорожского окружного административного суда. Количество баллов – 724,85 балла.

КАТАЕВА Элла Валерьевна – судья Одесского окружного административного суда. Количество баллов – 724,55 балла.

РАИМОВ Руслан Икрамович – инспектор (помощник) председателя ВККС Андрея Пасечника, адвокат, доцент кафедры права Винницкого торгово-экономического института. Количество баллов – 723,07 балла.

ОСИПОВА Елена Александровна – судья Сумского окружного административного суда. Количество набранных баллов – 715,97.

ЧУПРИНА Александр Владимирович – судья Ивано-Франковского окружного административного суда. Количество баллов – 714 баллов.

УДОВИЧЕНКО Сергей Александрович – судья Полтавского окружного административного суда. Количество баллов – 713,65.

СЛОБОДОНЮК Михаил Васильевич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество набранных баллов – 712,8.

ВОЛОВИК Сергей Владимирович – судья Сумского окружного административного суда. Количество баллов – 712,8 балла.

ГНАП Диана Дмитриевна – судья Хмельницкого окружного административного суда. Количество набранных баллов – 710,73.

САЛО Павел Игоревич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество баллов – 710,65.

ПАРНЕНКО Виктория Станиславовна – судья Днепропетровского окружного административного суда. Количество баллов – 710,57 баллов.

КАЛЬНИК Виталий Валерьевич – судья Днепропетровского окружного административного суда. Количество баллов – 710,5 баллов.

ВАЛЮХ Виктор Николаевич – судья Волынского окружного административного суда. Количество баллов – 709,65 балла.

ЛЕБЕДЕВА Анна Владимировна – судья Одесского окружного административного суда. Количество баллов – 709,05 баллов.

КОМПАНИЕЦ Ирина Дмитриевна – судья Первого апелляционного административного суда. Количество баллов – 702,7 балла.

ДЕГТЯРЕВА Светлана Владимировна – судья Кировоградского окружного административного суда. Количество баллов – 701,97 балла.

ГОВОРУН Александр Владимирович – судья Хозяйственного суда Донецкой области. Количество баллов – 697,60 баллов.

КРАВЧЕНКО Евгений Дмитриевич – судья Сумского окружного административного суда. Количество баллов – 697,17.

ЯСИНОВСКИЙ Иван Григорьевич – судья Полтавского окружного административного суда. Количество баллов – 696,5 баллов.

ЯРЕМЧУК Константин Александрович – судья Винницкого окружного административного суда. Количество баллов – 695,83 балла.

КАЗАНЧУК Анна Петровна – судья Кировоградского окружного административного суда. Количество набранных баллов – 694,1.

ДЫМАРЧУК Татьяна Николаевна – судья Волынского окружного административного суда. Количество баллов – 692,63 балла.

ГЛАЗЬКО Сергей Михайлович – судья Сумского окружного административного суда. Количество баллов – 690,83.

КУШНИР Виталина Александровна – судья Черновицкого окружного административного суда. Количество баллов – 687,7.

ТЕРЛЕЦКИЙ Дмитрий Сергеевич – адвокат, заведующий кафедрой конституционного права Национального университета «Одесская юридическая академия». Количество баллов – 685,6.

БОРШОВСКИЙ Тарас Иванович – судья Ивано-Франковского окружного административного суда. Количество баллов – 682,03.

35. КАЛМЫКОВА Юлия Александровна – судья Лисичанского городского суда Луганской области (командирована в Шевченковский районный суд города Черновцы). Количество баллов – 681,38.

МЫКИТИН Надежда Михайловна – судья Ивано-Франковского окружного административного суда. Количество баллов – 677,7.

МИНАЕВА Екатерина Владимировна – судья Запорожского окружного административного суда. Количество баллов – 676.

ГОЛУБ Виктория Анатольевна – судья Донецкого окружного административного суда. Количество баллов – 670,4.

ТОМЧУК Андрей Валерьевич – судья Винницкого окружного административного суда. Количество баллов – 668,7.

ПИВОВАР Ирина Викторовна – научный консультант управления обеспечения работы судебной палаты по рассмотрению дел по защите социальных прав Секретариата Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Количество баллов – 668,05.

КАНЫГИНА Татьяна Сергеевна – судья Полтавского окружного административного суда. Количество баллов – 667,93.

САВИЦКАЯ Наталья Валентиновна – судья Сумского окружного административного суда. Количество баллов – 666,9.

ТАРНОВЕЦКИЙ Иван Игоревич – судья Хмельницкого окружного административного суда. Количество баллов – 655,45.

Автор: Вячеслав Хрипун

