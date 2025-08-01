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ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

16:38, 1 серпня 2025
Станом на 1 серпня визнані такими, що відповідають посаді судді апеляційного адміністративного суду 43 претендента.
ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів 15 серпня визначить список переможців конкурсу на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Також кандидати на посади суддів апеляційних адміністративних судів отримають від ВККС відповідні рекомендації для призначення на посади суддів.

Зазначимо, що станом на 1 серпня ВККС визнала такими, що відповідають посадам суддів апеляційних адміністративних судів 43 претендентів.

Відповідні співбесіди Перша палата ВККС розпочала 6 травня. 

Співбесіди з усіма кандидатами на посади суддів вже відбулися, залишилося завершити лише розгляд претендентів, які отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності у пленарному складі Комісії.

Серед 43 вже фактичних переможців конкурсу в адміністративні апеляції – 36 суддів, 2 адвокати, 2 представника наукової спільноти, 1 дисциплінарний інспектор Вищої ради правосуддя, 1 працівник апарату Верховного Суду та помічник голови ВККС.

Всього, нагадаємо, на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів претендувало 67 кандидатів, які змогли подолати етап кваліфікаційного іспиту.  

Разом з тим слід зазначити, що наразі у Верховному Суді активно тривають численні судові процеси, ініціаторами яких стали кандидати, які не змогли набрати прохідний бал за етап кваліфікаційного іспиту, однак які вважають, що їх практичні завдання були некоректно оцінені ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС 15 серпня визначить переможців конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів

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