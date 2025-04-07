«Ні там, ні тут» — історія перевірки головою ВККС практичних завдань кандидатів в апеляційні адмінсуди перетворюється на детектив

За офіційною інформацією ВККС, під час перевірки практичних завдань учасників конкурсу до апеляційних адміністративних судів, Андрій Пасічник був у відпустці та на лікарняному.

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Історія з перевіркою членами Вищої кваліфікаційної комісії суддів практичних завдань кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів перетворюється на справжній детектив.

Нагадаємо, що 24-25 лютого 105 кандидатів на 67 посад суддів апеляційних адміністративних судів виконали практичні завдання відповідно до спеціалізації.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», за підсумками виконання практичного завдання, такими, що не подолали прохідний бар’єр у 112,5 балів, були визнані 38 кандидатів, або 36,2% від загальної кількості претендентів на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Участь у конкурсі на 67 посад суддів адміністративних апеляцій, таким чином, продовжили 67 кандидатів.

Перевірку практичних завдань претендентів на посади суддів адміністративної спеціалізації здійснювала колегія у складі:

Андрій Пасічник – голова ВККС

Сергій Чумак – секретар Першої палати ВККС

Роман Сабодаш – член ВККС

До результатів практичних завдань одразу ж виникли запитання у учасників конкурсу, які вважали отримані результати несправедливими.

Наразі у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду є декілька судових позовів від учасників конкурсу в апеляційні адміністративні суди.

«Судово-юридичній газеті» вдалося ознайомитися з деякими претензіями, що виникли до ВККС

Голова Комісії ні там, ні тут

Ще 12 березня, тобто в день оголошення результатів перевірки практичних завдань кандидатів в адміністративні апеляційні суди, «Судово-юридична газета» повідомила про те, що голова ВККС та член екзаменаційної колегії з адміністративної спеціалізації Андрій Пасічник під час перевірки практичних завдань офіційно перебував на лікарняному.

Однак в реальності історія виявилася ще більш цікавою.

Справа в тому, що за офіційною інформацією ВККС, Андрій Пасічник увесь час перевірки практичних завдань перебував спочатку у відпустці, а потім на лікарняному.

Відповідно до інформації ВККС (документ в кінці тексту), під час перевірки практичних завдань Андрій Пасічник перебував:

з 24 до 28 лютого – у щорічній основній відпустці

з 3 до 11 березня – мав тимчасову непрацездатність, тобто був на лікарняному

Відповідна інформація також підтверджується і відео з трансляцій засідань Комісії.

З 24 лютого по 11 березня Андрій Пасічник, на відміну від інших членів екзаменаційної колегії – Сергія Чумака та Романа Сабодаша, не брав участі ані у засіданнях ВККС у пленарному складі, ані у роботі Першої палати ВККС, ані у засіданнях «своєї» колегії № 3.

Головуючим під час пленарних засідань Комісії в цей час був заступник голови ВККС Олексій Омельян, а під час засідань Першої палати – Сергій Чумак.

На роботі Андрій Пасічник з’явився лише 12 березня – в цей день ВККС, як відомо, затвердила результати виконання практичних завдань на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Екзаменаційна відомість без прізвищ перевіряючих

Ще одна претензія, яка виникла до ВККС – це відсутність в екзаменаційній відомості для оцінювання практичного завдання кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів інформації, хто конкретно з членів колегії з перевірки практичних завдань виставив бали тому чи іншому кандидату.

Тобто, в екзаменаційній відомості зазначена лише кількість балів, яку кожний член екзаменаційної колегії Комісії виставив кандидату, загальний середній бал, а також дата нарахування балів.

Прізвища членів ВККС, які власне й виставляли бали, у відповідній графі відомості чомусь відсутні – графа просто залишилася незаповненою.

Таким чином встановити, хто саме з членів екзаменаційної колегії виставив кандидату ті чи інші бали, виявилося неможливим.

Таємниця авторизації голови Комісії в інформаційній системі ВККС

Хоча відповідно до офіційної інформації ВККС Андрій Пасічник з 24 лютого по 11 березня не виконував обов’язки члена Комісії, в інформаційній системі ВККС (відома під назвою «Система автоматизації робочих процесів Комісії» – САРП), в яку кожен член екзаменаційної колегії повинен особисто вносити виставлені ним бали за виконання практичного завдання, все ж зазначено, що, відповідні бали вносив до системи особисто Андрій Пасічник.

Вхід до вказаної Системи, зазначимо, здійснюється виключно за паролем, який повинен знати тільки конкретний член Комісії.

При цьому можливість віддаленого доступу до вказаної Системи, навіть для членів ВККС, повністю відсутня – увійти до системи як для перевірки практичних завдань в цілому, так і для фіксації результатів перевірки практичних завдань, можна тільки знаходячись фізично за робочим комп’ютером члена Комісії.

Власне в судовому процесі тепер і буде здійснена спроба з’ясувати, яким чином сталося так, що за відсутності голови Комісії та члена екзаменаційної колегії на робочому місці протягом усього часу перевірки практичних завдань, завдання все ж були перевірені, а бали за їх виконання були внесені до інформаційної системи ВККС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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