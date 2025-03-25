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У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд

14:24, 25 березня 2025
Суддя Андрій Сліденко не погодився зі своєю оцінкою за практичне завдання під час конкурсу в апеляційні адміністративні суди.
У судді виникли сумніви, що колегія ВККС якісно перевірила його практичне завдання під час конкурсу в апеляційні суди – позов розгляне Верховний Суд
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів зіткнулася з першим судовим позовом, пов'язаним з результатами виконання практичних завдань кандидатами на посади суддів апеляційних судів з адміністративної спеціалізації 25-26 лютого 2025 року.

За наявними даними, автором позову став суддя Харківського окружного адміністративного суду Андрій Сліденко.

За першу частину практичного завдання суддя набрав 48 балів, а за другу частину – 57,5 балів. Загалом – 105,5 балів. Прохідний бал, нагадаємо, складав 112,5 балів.

Відтак, Андрій Сліденко не зміг отримати допуск до наступного етапу конкурсу.

З отриманим результатом суддя не погодився і 19 березня до Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду надійшла відповідна заява.

У своєму позові Андрій Сліденко попросив КАС ВС скасувати рішення ВККС від 12 березня про затвердження кодованих результатів практичного завдання, виконаного Андрієм Сліденко у межах конкурсу на посади суддів апеляційних адміністративних судів.

Також суддя попросив Верховний Суд визнати противоправним та скасувати пункти рішення ВККС від 12 березня про затвердження загальних результатів етапу «Складання кваліфікаційного іспиту» кваліфікаційного оцінювання кандидатів на посади суддів апеляційних адміністративних судів стосовно саме Андрія Сліденка.

Крім того, суддя попросив КАС ВС зобов’язати ВККС провести повторне оцінювання виконаних суддею практичних завдань, але вже у складі інших членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів та з урахуванням висновків суду у справі за цим позовом.

Наостанок, Андрій Сліденко вирішив стягнути з ВККС завдану йому моральну шкоду у розмірі 400 000 грн. у спосіб перерахування коштів на підтримку Збройних Сил України.

Цікаво, що у своєму позові Андрій Сліденко висловив сумніви, що колегія ВККС могла якісно перевірити його практичне завдання і попросив КАС ВС витребувати у ВККС докази належного виконання повноважень членами Комісії, які здійснювали перевірку виконаних позивачем двох складових практичного завдання в частині їх знаходження у стані тимчасової непрацездатності, перебування у відпустці, відрядженні, на навчанні, участі у публічних заходах тощо.

Позов судді Андрія Сліденка розгляне колегія КАС ВС у складі суддів Альберта Єзерова (доповідач), Сергія Чиркіна, Яна Берназюка, Володимира Кравчука та Наталії Коваленко.

Нагадаємо, що 12 березня ВККС повідомила, що у конкурсі на посади 67 суддів апеляційних адміністративних судів залишилося 67 кандидатів, які вдало виконали практичне завдання. Всього участь у виконанні практичного завдання взяли 108 кандидатів.

Перевірку практичних завдань здійснювала колегія членів ВККС у складі Андрія Пасічника, Сергія Чумака та Романа Сабодаша.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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