Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Вища кваліфікаційна комісія суддів ввечері 12 березня 2025 року оприлюднила декодовані результати практичного завдання, яке 24-25 лютого виконали 105 кандидатів на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.
Як вже розповідала «Судово-юридична газета», прохідні 112,5 балів набрали 67 претендентів на посади суддів апеляційних адміністративних судів, які рішенням ВККС допущені до наступного етапу конкурсу – «дослідження досьє та проведення співбесід».
Найбільший бал – 132,5 бали, отримав суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області, член Ради суддів України Асен Адамов.
Також Комісія затвердила і загальні результати кваліфікаційного іспиту кандидатів з адміністративної спеціалізації.
Комісія визначила, що етап співбесід з претендентами на посади суддів апеляційних адміністративних судів відбудеться у другому-третьому кварталах 2025 року, тобто навесні та влітку.
Співбесіди проводитиме Перша палата ВККС.
Черговість проведення співбесід визначатиметься з урахуванням отриманих кандидатами балів за кваліфікаційний іспит від меншого до більшого.
До 19 березня для проведення спеціальної перевірки кандидати на посади суддів, що продовжують участь у конкурсі, мають подати низку визначених документів.
З результатами практичного завдання з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися нижче.
Автор: В’ячеслав Хрипун
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