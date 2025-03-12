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Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

20:36, 12 березня 2025
Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.
Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі
Джерело фото: ВККС
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Вища кваліфікаційна комісія суддів ввечері 12 березня 2025 року оприлюднила декодовані результати практичного завдання, яке 24-25 лютого виконали 105 кандидатів на 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів.

Як вже розповідала «Судово-юридична газета», прохідні 112,5 балів набрали 67 претендентів на посади суддів апеляційних адміністративних судів, які рішенням ВККС допущені до наступного етапу конкурсу – «дослідження досьє та проведення співбесід».

Найбільший бал – 132,5 бали, отримав суддя Ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області, член Ради суддів України Асен Адамов.

Також Комісія затвердила і загальні результати кваліфікаційного іспиту кандидатів з адміністративної спеціалізації.  

Комісія визначила, що етап співбесід з претендентами на посади суддів апеляційних адміністративних судів відбудеться у другому-третьому кварталах 2025 року, тобто навесні та влітку.

Співбесіди проводитиме Перша палата ВККС.  

Черговість проведення співбесід визначатиметься з урахуванням отриманих кандидатами балів за кваліфікаційний іспит від меншого до більшого.

До 19 березня для проведення спеціальної перевірки кандидати на посади суддів, що продовжують участь у конкурсі, мають подати низку визначених документів.

З результатами практичного завдання з адміністративної спеціалізації можна ознайомитися нижче. 

Автор: В’ячеслав Хрипун

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ВККС

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Результати кваліфікаційного іспиту на посади суддів апеляційних адміністративних судів – відомі 67 кандидатів, які йдуть далі

Наступний етап – співбесіди, відбудуться навесні-влітку.

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