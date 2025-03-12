Результаты квалификационного экзамена на должности судей апелляционных административных судов – известны 67 кандидатов, которые идут дальше

Следующий этап – собеседования, состоятся весной-летом.

Источник фото: ВККС

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Высшая квалификационная комиссия судей вечером 12 марта 2025 года обнародовала декодированные результаты практических заданий, которые 24-25 февраля выполнили 105 кандидатов на 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов.

Как уже рассказывала «Судебно-юридическая газета», проходные 112,5 балла набрали 67 претендентов на должности судей апелляционных административных судов, которые решением ВККС допущены к следующему этапу конкурса – «исследованию досье и проведению собеседований».

Наибольший балл – 132,5 балла, получил судья Измаильского горрайонного суда Одесской области, член Совета судей Украины Асен Адамов.

Также Комиссия утвердила и общие результаты квалификационного экзамена кандидатов по административной специализации.

Комиссия определила, что этап собеседований с претендентами на должности судей апелляционных административных судов состоится во втором-третьем кварталах 2025 года, то есть весной и летом.

Собеседования будет проводить Первая палата ВККС.

Очередность проведения собеседований будет определяться с учетом полученных кандидатами баллов за квалификационный экзамен – от меньшего к большему.

До 19 марта для проведения специальной проверки кандидаты на должности судей, которые продолжают участие в конкурсе, должны предоставить ряд определенных документов.

С результатами практических заданий по административной специализации можно ознакомиться ниже.

Автор: Вячеслав Хрипун

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