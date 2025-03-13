Практика судов
  1. Фото
  2. / В Украине

В Киеве задержали водителя Mercedes, который катался на дверях правоохранителя, фото

09:44, 13 марта 2025
На левом берегу Киева водитель Mercedes провез на дверце авто правоохранителя.
В Киеве задержали водителя Mercedes, который катался на дверях правоохранителя, фото
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве правоохранители задержали водителя Mercedes, который катался на дверях полицейского. Инцидент произошел 11 марта в Днепровском районе.

Как указано, патрульные остановили водителя автомобиля Mercedes за нарушение ПДД, однако он агрессивно себя вел, нецензурно выражался и уехал с места, причинив патрульному телесные повреждения.

Правоохранители разыскали и задержали мужчину.

Относительно действий гражданина внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) и ч. 2 ст. 345 (Насилие в отношении работника правоохранительного органа) УКУ. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд отменил определение о возвращении апелляционной жалобы из-за неуплаты судебного сбора в деле о защите пенсионных прав

Верховный Суд высказался о необходимости тщательной проверки судом факта уплаты судебного сбора стороной.

«План Маршалла» для Украины: в Раде предлагают пересмотреть статус лицензий на пользование недрами

Народные депутаты отмечают, что в Украине значительная часть лицензий на пользование недрами не используется или используется неэффективно, поэтому следует пересмотреть их статус и предоставить приоритетный доступ к разработке полезных ископаемых иностранным инвесторам из стран-партнеров, в первую очередь из США.

«Лучше увольте меня или расстреляйте, потому что я причиню вред правосудию» — судьи Апелляционной палаты ВАКС остались с предупреждением за нарушение права на защиту

Высший совет правосудия оставил дисциплинарное взыскание для судей АП ВАКС Сергея Боднара, Виктора Панкулича и Игоря Панаида в силе.

Военнослужащих, оштрафованных ТЦК за нарушение учета, освободят от уплаты штрафа – замминистра обороны Катерина Черногоренко

По словам Катерины Черногоренко, принятый закон предусматривает, что военнослужащие, имевшие нарушения воинского учета, полностью освобождаются от уплаты штрафов от ТЦК.

Евгений Пикалов: реформа пенитенциарной системы является частью дорожной карты европейской интеграции

В проекте дорожной карты заложено развитие пенитенциарной системы, упоминаются как Стратегия, так и определенные инициативы по развитию правоохранительного компонента Государственной криминально-исполнительной службы (ГКИС).

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тамара Кашперська
    Тамара Кашперська
    суддя Київського апеляційного суду