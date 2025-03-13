Депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом»

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 13066 о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве.
Инициаторами проекта изначально выступили народные депутаты Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Галина Янченко и Николай Тищенко. Однако на данный момент фамилия Николая Тищенко в перечне подписантов проекта уже отсутствует.
Как отмечают авторы проекта, наиболее целесообразным местом для установки монумента Джорджу Вашингтону является пересечение улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко, где ранее находился памятник Владимиру Ленину.
По словам депутатов, установка монумента именно в этом месте подчеркнет разрыв Украины с тоталитарным советским прошлым и ее ориентацию на демократические ценности. Это станет историческим ответом на снятие памятника Ленину, демонстрируя переход от авторитаризма к демократии.
Среди элементов монументальной композиции авторы предлагают также установить малую прямоугольную стелу слева от монумента. На ней будут высечены слова Тараса Шевченко из поэмы «Юродивый» (1857 год): «Когда мы дождемся Вашингтона, С новым и праведным законом? А дождемся-таки когда-нибудь».
Как отмечают авторы, Джордж Вашингтон был символом борьбы за свободу, вдохновлявшим Тараса Шевченко и украинское освободительное движение.
Также предлагается установить большую стелу за монументом, на которой будут отражены сведения о военной, гуманитарной и дипломатической помощи США Украине в разные периоды такого сотрудничества.
Возможные элементы изображения:
Установка монумента Джорджу Вашингтону в Киеве станет логическим продолжением взаимного чествования национальных героев Украины и США.
Реализация проекта к 250-летию независимости США в 2026 году подчеркнет исторический символизм и актуальность этой инициативы.
«Исторический опыт демонстрирует, что установка памятников лидерам других государств является мощным дипломатическим сигналом. Монумент (мемориал, памятник) Джорджу Вашингтону в городе Киеве станет символом того, что Украина и США стоят плечом к плечу в борьбе за свободу. Он будет напоминать о общих ценностях демократии, верховенства права и национальной независимости, которые исповедуют оба народа», указано в пояснениях.
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Автор: Наталя Мамченко
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