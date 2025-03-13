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Депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом»

08:30, 13 марта 2025
Наиболее целесообразным местом для установки монумента Джорджу Вашингтону депутаты считают постамент, где ранее находился памятник Владимиру Ленину, а одним из элементов композиции может быть стела, на которой будут высечены слова Тараса Шевченко из поэмы «Юродивый»: «Когда мы дождемся Вашингтона, С новым и праведным законом? А дождемся-таки когда-нибудь».
Депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом»
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде зарегистрирован проект постановления 13066 о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве.
Инициаторами проекта изначально выступили народные депутаты Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Галина Янченко и Николай Тищенко. Однако на данный момент фамилия Николая Тищенко в перечне подписантов проекта уже отсутствует.

Как отмечают авторы проекта, наиболее целесообразным местом для установки монумента Джорджу Вашингтону является пересечение улицы Крещатик и бульвара Тараса Шевченко, где ранее находился памятник Владимиру Ленину.

По словам депутатов, установка монумента именно в этом месте подчеркнет разрыв Украины с тоталитарным советским прошлым и ее ориентацию на демократические ценности. Это станет историческим ответом на снятие памятника Ленину, демонстрируя переход от авторитаризма к демократии.

Среди элементов монументальной композиции авторы предлагают также установить малую прямоугольную стелу слева от монумента. На ней будут высечены слова Тараса Шевченко из поэмы «Юродивый» (1857 год): «Когда мы дождемся Вашингтона, С новым и праведным законом? А дождемся-таки когда-нибудь».

Как отмечают авторы, Джордж Вашингтон был символом борьбы за свободу, вдохновлявшим Тараса Шевченко и украинское освободительное движение.

Также предлагается установить большую стелу за монументом, на которой будут отражены сведения о военной, гуманитарной и дипломатической помощи США Украине в разные периоды такого сотрудничества.

Возможные элементы изображения:

  • Карта Украины
  • Гербы Украины и США
  • Имена президентов США, всесторонне способствовавших поддержке и развитию Украины (перечень определяется отдельным решением)
  • Слова Тараса Шевченко: «Боритесь – победите, вам Бог помогает! За вас правда, за вас сила и воля святая!»

Установка монумента Джорджу Вашингтону в Киеве станет логическим продолжением взаимного чествования национальных героев Украины и США.

Реализация проекта к 250-летию независимости США в 2026 году подчеркнет исторический символизм и актуальность этой инициативы.

«Исторический опыт демонстрирует, что установка памятников лидерам других государств является мощным дипломатическим сигналом. Монумент (мемориал, памятник) Джорджу Вашингтону в городе Киеве станет символом того, что Украина и США стоят плечом к плечу в борьбе за свободу. Он будет напоминать о общих ценностях демократии, верховенства права и национальной независимости, которые исповедуют оба народа», указано в пояснениях.

Также предлагается:

  • Создание Комиссии из представителей Верховной Рады, Министерства культуры и информационной политики, Министерства иностранных дел, Киевской городской государственной администрации для координации и контроля за выполнением проекта.
  • Объявление конкурса на архитектурное оформление мемориального комплекса и прилегающей территории.
  • Определение подрядных организаций для выполнения строительных и художественных работ.
  • Открытие монумента (мемориала, памятника) запланировать на 24 августа 2026 года – к 35-й годовщине Независимости Украины и накануне 250-летия независимости США (4 июля 2026 года).
  • Пригласить президента США и высокопоставленных чиновников из американского правительства, международных дипломатов и представителей украинской власти.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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Депутаты предлагают установить памятник Джорджу Вашингтону на месте, где ранее стоял памятник Ленину, и высечь на стеле слова Шевченко «когда мы дождемся Вашингтона с новым и праведным законом»

Наиболее целесообразным местом для установки монумента Джорджу Вашингтону депутаты считают постамент, где ранее находился памятник Владимиру Ленину, а одним из элементов композиции может быть стела, на которой будут высечены слова Тараса Шевченко из поэмы «Юродивый»: «Когда мы дождемся Вашингтона, С новым и праведным законом? А дождемся-таки когда-нибудь».

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