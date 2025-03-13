Депутати пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом»

Найбільш доцільним місцем для встановлення монумента Джорджу Вашингтону депутати вважають постамент, де раніше знаходився пам’ятник Володимиру Леніну, а одним з елементів композиції може бути стела, на якій будуть викарбувані слова Тараса Шевченка з поеми «Юродивий»: «Коли ми діждемося Вашингтона, З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись».

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано проект постанови 13066 про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві.

Ініціаторами проекту спочатку виступили народні депутати Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко та Микола Тищенко. Однак наразі прізвище Миколи Тищенка у переліку підписантів проекту вже відсутнє.

Як зазначають автори проекту, найбільш доцільним місцем для встановлення монумента Джорджу Вашингтону є перетин вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка, де раніше знаходився пам’ятник Володимиру Леніну.

За словами депутатів, встановлення монумента саме в цьому місці підкреслить розрив України з тоталітарним радянським минулим і її орієнтацію на демократичні цінності. Це стане історичною відповіддю на зняття пам’ятника Леніну, демонструючи перехід від авторитаризму до демократії.

Серед елементів монументальної композиції автори пропонують також встановити малу прямокутну стелу зліва від монумента. На ній будуть викарбувані слова Тараса Шевченка з поеми «Юродивий» (1857 рік): «Коли ми діждемося Вашингтона, З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись».

Як зазначають автори, Джордж Вашингтон був символом боротьби за свободу, що надихав Тараса Шевченка та український визвольний рух.

Також пропонується встановити велику стелу за монументом, на якій будуть відображені відомості про військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу США Україні у різні періоди такої співпраці.

Можливі елементи зображення:

Карта України

Герби України та США

Імена президентів США, які всебічно сприяли підтримці і розвитку України (перелік визначається окремим рішенням)

Слова Тараса Шевченка: «Борітеся – поборете, вам Бог помагає! За вас правда, за вас сила і воля святая!»

Встановлення монумента Джорджу Вашингтону в Києві стане логічним продовженням взаємного вшанування національних героїв України та США.

Реалізація проєкту до 250-річчя незалежності США в 2026 році підкреслить історичний символізм і актуальність цієї ініціативи.

«Історичний досвід демонструє, що встановлення пам’ятників лідерам інших держав є потужним дипломатичним сигналом.

Монумент (меморіал, пам’ятник) Джорджу Вашингтону в місті Києві стане символом того, що Україна та США стоять пліч-о-пліч у боротьбі за свободу. Він нагадуватиме про спільні цінності демократії, верховенства права та національної незалежності, які сповідують обидва народи», зазначено у поясненнях.

Також пропонується:

створення Комісії з представників Верховної Ради, Міністерства культури та інформаційної політики, Міністерства закордонних справ, Київської міської державної адміністрації для координації та контролю за виконанням проєкту.

Оголошення конкурсу на архітектурне оформлення меморіального комплексу та прилеглої території.

Визначення підрядних організацій для виконання будівельних та художніх робіт.

Відкриття монумента (меморіалу, пам’ятника) запланувати на 24 серпня 2026 року – у 35-ту річницю Незалежності України та напередодні 250-річчя незалежності США (4 липня 2026 року).

Запросити президента США та високопосадовців з американського уряду, міжнародних дипломатів та представників української влади.

Автор: Наталя Мамченко

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