Депутати пропонують встановити пам’ятник Джорджу Вашингтону на місце, де раніше був пам’ятник Леніну, і викарбувати на стелі слова Шевченка «коли ми діждемося Вашингтона з новим і праведним законом»

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді зареєстровано проект постанови 13066 про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві.
Ініціаторами проекту спочатку виступили народні депутати Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко та Микола Тищенко. Однак наразі прізвище Миколи Тищенка у переліку підписантів проекту вже відсутнє.
Як зазначають автори проекту, найбільш доцільним місцем для встановлення монумента Джорджу Вашингтону є перетин вулиці Хрещатик та бульвару Тараса Шевченка, де раніше знаходився пам’ятник Володимиру Леніну.
За словами депутатів, встановлення монумента саме в цьому місці підкреслить розрив України з тоталітарним радянським минулим і її орієнтацію на демократичні цінності. Це стане історичною відповіддю на зняття пам’ятника Леніну, демонструючи перехід від авторитаризму до демократії.
Серед елементів монументальної композиції автори пропонують також встановити малу прямокутну стелу зліва від монумента. На ній будуть викарбувані слова Тараса Шевченка з поеми «Юродивий» (1857 рік): «Коли ми діждемося Вашингтона, З новим і праведним законом? А діждемось-таки колись».
Як зазначають автори, Джордж Вашингтон був символом боротьби за свободу, що надихав Тараса Шевченка та український визвольний рух.
Також пропонується встановити велику стелу за монументом, на якій будуть відображені відомості про військову, гуманітарну та дипломатичну допомогу США Україні у різні періоди такої співпраці.
Можливі елементи зображення:
Встановлення монумента Джорджу Вашингтону в Києві стане логічним продовженням взаємного вшанування національних героїв України та США.
Реалізація проєкту до 250-річчя незалежності США в 2026 році підкреслить історичний символізм і актуальність цієї ініціативи.
«Історичний досвід демонструє, що встановлення пам’ятників лідерам інших держав є потужним дипломатичним сигналом.
Монумент (меморіал, пам’ятник) Джорджу Вашингтону в місті Києві стане символом того, що Україна та США стоять пліч-о-пліч у боротьбі за свободу. Він нагадуватиме про спільні цінності демократії, верховенства права та національної незалежності, які сповідують обидва народи», зазначено у поясненнях.
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Автор: Наталя Мамченко
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