Депутати внесли до Верховної Ради проект про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві

Група депутатів, серед яких Марія Мезенцева, Микола Тищенко, Євгенія Кравчук, пропонують Верховній Раді проголосувати за окрему постанову про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві.

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У Верховній Раді 10 березня група народних депутатів зареєструвала проект постанови 13066 про спорудження пам’ятника Джорджу Вашингтону в місті Києві.

Ініціаторами проекту виступають Олександр Ковальчук, Марія Мезенцева-Федоренко, Євгенія Кравчук, Галина Янченко та Микола Тищенко.

Частина цих депутатів 10 березня, як писала «Судово-юридична газета», також зареєстрували проект постанови 13067 про розроблення законодавчої бази для створення преференційних умов діяльності бізнесу країн-партнерів України в рамках Післявоєнного Альянсу.

Нагадаємо, Джордж Вашингтон – перший президент Сполучених Штатів (1789—1797), батько-засновник США.

Також нагадаємо, у листопаді 2024 року депутат від партії «Слуга народу», голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко висунув кандидатуру обраного президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру у 2025 році.

Автор: Наталя Мамченко

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