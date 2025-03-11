На Хмельниччині чоловік зрубав дерева вартістю майже пів мільйона

Мешканця Хмельниччини засуджено та зобов’язано відшкодувати пів мільйона гривень збитків. Він зрубав 31 дерево на території Подільських Товтр. Про це повідомляє обласна прокуратура.
Доведено, що у листопаді 2023 року засуджений вчинив порубку 24 дерев черешні та 7 горіхів у захисних лісових насадженнях, що відносяться до загальної території національного природного парку «Подільські Товтри».
Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.
Також його зобов’язано відшкодувати 453 тисяч грн шкоди навколишньому природньому середовищу.
Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.
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