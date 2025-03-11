На Хмельниччині чоловік зрубав дерева вартістю майже пів мільйона

Суд зобов'язав чоловіка відшкодувати майже пів мільйона гривень за незаконну рубку дерев.

Фото: Хмельницька обласна прокуратура

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Меш­канця Хмельниччини за­суд­же­но та зо­бов’яза­но від­шко­ду­ва­ти пів міль­йона гри­вень збит­ків. Він зру­бав 31 де­ре­во на те­ри­то­рії По­діль­ських Товтр. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що у листопаді 2023 року засуджений вчинив порубку 24 дерев черешні та 7 горіхів у захисних лісових насадженнях, що відносяться до загальної території національного природного парку «Подільські Товтри».

Чоловіка засуджено до 5 років позбавлення волі з випробувальним терміном 1 рік.

Також його зобов’язано відшкодувати 453 тисяч грн шкоди навколишньому природньому середовищу.

Вирок суду не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку.

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