В Хмельницкой области мужчина срубил деревья стоимостью почти полмиллиона

Суд обязал мужчину возместить почти полмиллиона гривен за незаконную рубку деревьев.

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Жителя Хмельницкой области судили и обязали возместить полмиллиона гривен убытков. Он срубил 31 дерево на территории Подольских Товтр. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что в ноябре 2023 года осужденный совершил порубку 24 деревьев черешни и 7 орехов в защитных лесных насаждениях, относящихся к общей территории национального природного парка «Подольские Товтры».

Мужчина приговорен к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

Также его обязали возместить 453 тысяч грн ущерба окружающей среде.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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