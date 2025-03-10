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В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

18:17, 10 марта 2025
Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».
В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев
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Министерство экономики обнародовало данные о выполнении программы «Национальный кешбэк». Как отмечает глава парламентского Комитета по вопросам налоговой политики Даниил Гетманцев, «в целом, к сожалению, выводы по этому эксперименту неутешительны».

Так, речь идет о расходовании 714 млн грн, накопление которых началось еще в декабре и завершилось в конце января.

«Их обещали провести еще в третьей декаде февраля, но что-то пошло не так – средства начали поступать на карты граждан только с прошлой пятницы (7 марта), хотя платежи находились в статусе «в обработке» еще с 18 февраля», – отметил он.

Средства получили 3,4 млн человек.

«Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц (не хватит даже на дешевый месячный пакет мобильной связи)», – отметил глава комитета.

В информации министерства отсутствуют объяснения разницы между выплаченной и начисленной суммой. Так, по данным самого Минэкономики, за декабрь украинцы накопили 436 млн грн, за январь – 414 млн грн (то есть вместе 850 млн грн), что значительно больше суммы выплаты.

«Всего с начала программы, за сентябрь 2024 года – январь 2025 года гражданам было перечислено лишь 1,1 млрд грн. (напомню, что только в 2024 году на программу планировалось 3 млрд грн, однако в связи с низким интересом потребителей средства не были израсходованы). Учитывая, что сумма выплачена за 6 месяцев (в среднем менее 200 млн грн в месяц), она очевидно не стала серьезной поддержкой (как анонсировали в свое время авторы программы) для развития экономики», – отметил Гетманцев.

Также он указал, что возникают вопросы относительно количества людей, которых в Минэкономики называют «активными пользователями» программы Нацкешбэка.

На начало января таких было 4,5 миллиона, на начало февраля – уже более 5 миллионов, а выплаты за декабрьские и январские траты получили всего 3,4 млн граждан.

«Разница свидетельствует либо о некорректном применении термина «активные пользователи программы», либо об ошибке в расчетах», – отметил он.

Очевидно, по его словам, и значительное снижение интереса к программе со стороны производителей:

  • середина ноября 2024 года – 1586 производителей (324 тыс. товаров);
  • по состоянию на 3 февраля – более 1700 производителей (365 тыс. товаров);
  • по состоянию на 7 марта – 1756 производителей (369 тыс. товаров).

«Можно порадоваться разве что за 1208 украинцев, которые потратили на покупку товаров отечественного производства более 30 тысяч гривен, получив за это максимальные 3 тыс. грн кешбэка», – подытожил Гетманцев.

Автор: Наталя Мамченко

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Минэкономики кешбек Даниил Гетманцев

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В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».

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