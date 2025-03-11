Практика судов
  1. В Украине

$10000 и оплата ремонта как взятка — в Хмельницкой области задержали начальницу железнодорожной станции

07:54, 11 марта 2025
За взятку чиновница гарантировала предпринимателю продление договора.
$10000 и оплата ремонта как взятка — в Хмельницкой области задержали начальницу железнодорожной станции
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Хмельницкой области полицейские задержали начальницу железнодорожной станции, которая требовала взятку за продление договора на хранение, обслуживание и использование 38 грузовых вагонов. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Чиновница требовала от предпринимателя неправомерную выгоду — 10 000 долларов США и 52 100 гривен как оплату ремонта в служебном кабинете. Взамен она гарантировала продление договора на хранение (охрану), обслуживание и использование 38 грузовых вагонов.

Правоохранители задержали чиновницу после получения ею оговоренной суммы и квитанции об оплате.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили женщине о подозрении. Суд взял ее под стражу с правом внесения залога в размере 484 480 гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Национальная полиция взятка Укрзализныця

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Пенсионный фонд сможет требовать от медучреждений возврата средств, выплаченных по необоснованному листку нетрудоспособности — законопроект

Предлагаются изменения в процесс возврата средств страховой выплаты в случае установления необоснованности выдачи листа нетрудоспособности.

Обвиняемый рассказал судье, как его пытались завербовать, чтобы передать взятку судье

Судья сообщила в Высший совет правосудия о попытке вмешательства в осуществление правосудия.

Орган власти одновременно с отзывом должен будет подать суду все доказательства, которые были положены в основу решения, действия или бездействия – Рада рассмотрит изменения в КАСУ по социальным спорам

Изменения в КАСУ предусматривают, что субъект властных полномочий одновременно с отзывом должен подать суду все имеющиеся у него доказательства, которые были положены в основу оспариваемого решения, действия или бездействия в делах о пенсионных и других социальных выплатах.

Является ли рапорт следователя или прокурора об обнаружении преступления процессуальным документом

Широко практикуется представление следователями (детективами) и прокурорами своим руководителям рапортов (докладных записок, служебных записок) о самостоятельном обнаружении ими уголовных правонарушений, которые в дальнейшем используются как основание для внесения сведений в ЕРДР и начала досудебного расследования, но исследование такой практики вызывает обоснованные сомнения относительно ее правомерности.

Комитет рекомендует Раде одобрить изменения в Гражданский кодекс по созданию и деятельности обществ с одним участником

Законопроект предлагает установить определенные запреты деятельности общества с единым участником, в частности запрет создания общества одним участником, который является единственным участником другого общества.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Федорова
    Наталія Федорова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Степан Шимків
    Степан Шимків
    суддя Рівненського апеляційного суду
  • Юрий Трясун
    Юрий Трясун
    член Етичної Ради