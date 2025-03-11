$10000 и оплата ремонта как взятка — в Хмельницкой области задержали начальницу железнодорожной станции

За взятку чиновница гарантировала предпринимателю продление договора.

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В Хмельницкой области полицейские задержали начальницу железнодорожной станции, которая требовала взятку за продление договора на хранение, обслуживание и использование 38 грузовых вагонов. Об этом сообщил Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Чиновница требовала от предпринимателя неправомерную выгоду — 10 000 долларов США и 52 100 гривен как оплату ремонта в служебном кабинете. Взамен она гарантировала продление договора на хранение (охрану), обслуживание и использование 38 грузовых вагонов.

Правоохранители задержали чиновницу после получения ею оговоренной суммы и квитанции об оплате.

На основании собранных доказательств следователи полиции сообщили женщине о подозрении. Суд взял ее под стражу с правом внесения залога в размере 484 480 гривен.

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