$10000 та оплата ремонту як хабар — на Хмельниччині затримали начальницю залізничної станції

За хабар посадовиця гарантувала підприємцю пролонгацію договору.

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На Хмельниччині поліцейські затримали начальницю залізничної станції, яка вимагала хабар за пролонгацію договору на зберігання, обслуговування та використання 38-ми вантажних вагонів. Про це повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Посадовиця вимагала від підприємця неправомірну вигоду – 10 000 доларів та 52 100 як оплату ремонту в службовому кабінеті. Натомість гарантувала пролонгацію договору на зберігання (охорону), обслуговування та використання 38-ми вантажних вагонів.

Правоохоронці затримали посадовицю після отримання нею обумовленої суми та квитанцію про оплату.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції повідомили жінці про підозру. Суд взяв її під варту із правом внесенні застави – 484 480 гривень.

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