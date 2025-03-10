Депутаты внесли в Верховную Раду проект о сооружении памятника Джорджу Вашингтону в Киеве

Группа депутатов, среди которых Мария Мезенцева, Николай Тищенко, Евгения Кравчук, предлагают Верховной Раде проголосовать за отдельное постановление о постройке памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве.

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В Верховной Раде 10 марта группа народных депутатов зарегистрировала проект постановления 13066 о постройке памятника Джорджу Вашингтону в городе Киеве.

Инициаторами проекта выступают Александр Ковальчук, Мария Мезенцева-Федоренко, Евгения Кравчук, Галина Янченко и Николай Тищенко.

Часть этих депутатов 10 марта, как писала «Судебно-юридическая газета», также зарегистрировали проект постановления 13067 о разработке законодательной базы по созданию преференциальных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса.

Напомним, Джордж Вашингтон – первый президент Соединенных Штатов (1789—1797), отец-основатель США.

Также напомним, что в ноябре 2024 года депутат от партии «Слуга народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко выдвинул кандидатуру избранного президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2025 году.

Автор: Наталя Мамченко

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