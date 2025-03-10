Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

17:51, 10 марта 2025
Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.
Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Верховной Раде 10 марта зарегистрировали проект постановления о разработке законодательной базы по созданию преференциальных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса 13067.

Инициаторами проекта выступают народные депутаты Александр Ковальчук, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев, Галина Янченко, Николай Тищенко и другие.

Текст проекта на сайте пока не был опубликован.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде также зарегистрирован для принятия доработанный законопроект о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества 7520-д и законопроект 9218 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности Украинского народа».

В частности, законопроектом 7520-д о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Законопроект предусматривает, что иностранное государство, в любое время признанное государством-спонсором терроризма согласно законодательству Украины, не пользуется судебным иммунитетом.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины Давид Арахамия

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В рамках программы Национального кешбэка граждане получили в среднем по 105 грн в месяц — Гетманцев

Если разделить 714 млн грн на количество их получателей – выйдет в среднем по 105 грн в месяц – Даниил Гетманцев проанализировал итоги выполнения программы «Национальный кешбэк».

Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.

Относительно уклонистов, которые добровольно пойдут служить, закроют производства о штрафах от ТЦК – комитет рекомендует принять закон

В случае прохождения военной службы нарушителем военного учета «админки» за такое нарушение должны быть закрыты – финальная редакция законопроекта о скидке в 50% штрафа от ТЦК.

Реформа зарплат и премий чиновников должна заработать с 1 апреля 2025 года — Рада рассмотрит законопроект во втором чтении

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, в случае принятия закона составит не менее 2,5 размеров прожиточного минимума, то есть не менее 7570 грн по состоянию на 2025 год.

Верховный Суд при решении образцовых дел, которые касаются бюджета, будет привлекать главного распорядителя бюджетных средств

При открытии производства по образцовому делу Верховный Суд сможет привлекать соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Гомельчук
    Сергій Гомельчук
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Євгеній Аблов
    Євгеній Аблов
    заступник голови Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олена Тімченко
    Олена Тімченко
    суддя Сихівського районного суду м. Львова