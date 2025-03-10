Давид Арахамия с коллегами зарегистрировал проект по созданию преференций бизнесу стран-партнеров в рамках Послевоенного Альянса

Предлагается разработать законы для предоставления преференций странам-партнерам в рамках Послевоенного Альянса.

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В Верховной Раде 10 марта зарегистрировали проект постановления о разработке законодательной базы по созданию преференциальных условий деятельности бизнеса стран-партнеров Украины в рамках Послевоенного Альянса 13067.

Инициаторами проекта выступают народные депутаты Александр Ковальчук, Давид Арахамия, Даниил Гетманцев, Галина Янченко, Николай Тищенко и другие.

Текст проекта на сайте пока не был опубликован.

Вместе с тем, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде также зарегистрирован для принятия доработанный законопроект о юрисдикционных иммунитетах иностранных государств и их имущества 7520-д и законопроект 9218 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности Украинского народа».

В частности, законопроектом 7520-д о границах юрисдикционного иммунитета иностранных государств предлагается расширить полномочия СНБО, который сможет включать и исключать государства из перечня спонсоров терроризма.

Законопроект предусматривает, что иностранное государство, в любое время признанное государством-спонсором терроризма согласно законодательству Украины, не пользуется судебным иммунитетом.

Автор: Наталя Мамченко

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