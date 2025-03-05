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Комитет рекомендовал принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц земельных участков и запрете продажи им земли

19:28, 5 марта 2025
Верховной Раде рекомендовали принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц, созданных по законодательству РФ, права владеть или пользоваться земельными участками, а также о запрете продажи им земли.
Комитет рекомендовал принять законопроект о лишении граждан РФ и юридических лиц земельных участков и запрете продажи им земли
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Граждан РФ предлагается лишить земельных участков в Украине и запретить продавать им земельные участки. Аналогичный запрет предлагается установить для предприятий и организаций, созданных по законодательству РФ. Соответствующий законопроект 5 марта рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

Речь идет о законопроекте 9218 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью защиты права собственности Украинского народа». Он был внесен в Раду еще в 2023 году, но дальше не продвигался.

Изменения в Земельный кодекс

Авторы законопроекта предлагают внести изменения в Земельный кодекс, согласно которым:

  • субъектами права собственности на землю не могут быть РФ, граждане РФ, юридические лица и международные объединения или организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ;
  • они не могут приобретать право собственности на земельные участки;
  • граждане РФ, а также юридические лица и международные объединения или организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, не являются субъектами земельных отношений;
  • граждане РФ, а также юридические лица, созданные по законодательству РФ, не могут иметь земельные участки для ведения индивидуального или коллективного садоводства на условиях аренды;
  • продажа земельных участков государственной или коммунальной собственности РФ, гражданам РФ, юридическим лицам и международным объединениям или организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, не допускается.

В Переходных положениях предлагается установить, что граждане РФ, юридические лица и международные объединения и организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, а также сама РФ, которые владеют или пользуются природными объектами права собственности Украинского народа (землей, земельными участками, лесами, недрами), обязаны отчуждать право собственности или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа».

Средства, полученные в результате продажи на земельных торгах земельного участка, за вычетом расходов, связанных с его продажей, выплачиваются его бывшему владельцу. Если бывший владелец является гражданином РФ, то средства, полученные в результате продажи земельного участка на земельных торгах, за вычетом расходов, связанных с его продажей, зачисляются в Государственный бюджет Украины и используются исключительно на нужды обороны.

Изменения в Гражданский кодекс

В Гражданском кодексе предлагается определить аналогичные правила, а именно:

  • граждане РФ, юридические лица и международные объединения и организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, а также РФ не имеют права владеть и пользоваться природными объектами права собственности Украинского народа;
  • граждане РФ не могут приобретать право собственности на землю (земельные участки);
  • юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, не могут быть субъектами права собственности на землю (земельный участок);
  • граждане РФ, юридические лица и международные объединения и организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, а также РФ, владеющие или пользующиеся природными объектами права собственности Украинского народа (землей, земельными участками, лесами, недрами), обязаны отчуждать право собственности и/или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа».

Изменения в Кодекс о недрах, Лесной кодекс, Водный кодекс

В Кодексе о недрах будет установлено, что граждане РФ, юридические лица и международные объединения и организации, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ, а также РФ, владеющие или пользующиеся недрами, обязаны отчуждать право собственности или пользования такими объектами в течение 3 месяцев со дня вступления в силу нового закона. Такие же изменения вносятся в Лесной кодекс.

Подобные запреты также будут установлены в Водном кодексе. В частности:

  • не могут предоставляться в пользование на условиях аренды земельные участки прибрежных защитных полос, полос отвода и береговых полос водных путей юридическим лицам, международным организациям, объединениям граждан, религиозным организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, гражданам РФ, РФ для сенокошения, рыбохозяйственных нужд, культурно-оздоровительных, рекреационных, спортивных и туристических целей, а также для проведения научно-исследовательских работ;
  • все разрешения на специальное водопользование гражданам РФ, юридическим лицам и международным объединениям и организациям, созданным и зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ, а также РФ подлежат аннулированию в течение одного месяца со дня вступления в силу Закона «О внесении изменений в законодательные акты Украины с целью защиты права собственности украинского народа».

Кроме того, в Законе «О исключительной (морской) экономической зоне Украины» будет определено, что любая деятельность государства-агрессора, юридических лиц, международных организаций, объединений граждан, созданных и зарегистрированных в соответствии с законодательством государства-агрессора, граждан государства-агрессора в исключительной (морской) экономической зоне Украины запрещена.

Автор: Наталя Мамченко

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