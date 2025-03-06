Оплата добровольных взносов производится согласно договору о добровольном участии в общеобязательном пенсионном страховании, заключенном с ПФУ.

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Пенсионный фонд объясняет, может ли ФЛП платить за себя добровольный пенсионный взнос.

Лица, достигшие 16-летнего возраста и не относящиеся к лицам, которым назначена пенсия в солидарной системе, имеют право на добровольную уплату страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.

Уплаченные добровольные взносы – приобретенный страховой стаж или увеличенная заработная плата для будущей пенсии.

Добровольные взносы уплачиваются в соответствии с договором о добровольной уплате страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, заключаемое с Пенсионным фондом.

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины. Этот месяц будет отнесен к страховому стажу и за него будет учтена заработная плата – для незастрахованных лиц, а для застрахованных – будет увеличена зарплата для исчисления пенсии.

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