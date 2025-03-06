Оплата добровільних внесків здійснюється згідно з договором про добровільну участь у загальнообов’язковому пенсійному страхуванні, укладеним із ПФУ.

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Пенсійний фонд пояснює, чи може ФОП сплачувати за себе добровільний пенсійний внесок.

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до осіб, яким призначено пенсію у солідарній системі, мають право на добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Сплачені добровільні внески – це набутий страховий стаж або збільшена заробітна плата для майбутньої пенсії.

Добровільні внески сплачуються відповідно до договору про добровільну сплату страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, що укладається з Пенсійним фондом.

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому надійшли кошти на рахунок Пенсійного фонду України. Цей місяць буде зараховано до страхового стажу та за нього буде враховано заробітну плату – для незастрахованих осіб, а для застрахованих – буде збільшено зарплату для обчислення пенсії.

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