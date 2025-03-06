Суд на Хмельниччині визнав незаконною реєстрацію земель з археологічною пам’яткою як сільськогосподарських

Прокуратура через суд зупинила неправомірне використання земельної ділянки з історичною цінністю.

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Кам’янець-Подільська окружна прокуратура домоглася скасування реєстрації права комунальної власності на земельну ділянку історико-культурного призначення, розташовану поблизу села Кривчик Дунаєвецької громади Хмельницької області.

На цій території знаходиться археологічна пам’ятка – Двошарове городище, яке є частиною культурної спадщини та розташоване на місці поселення трипільської культури, що існувало у IV–II тисячолітті до нашої ери. Воно розташоване на плато над лівим берегом річки Тернавка, а серед артефактів, знайдених на території городища, виявлено кераміку трипільської та скіфської епох.

Прокуратура з’ясувала, що ці землі були незаконно зареєстровані як сільськогосподарські та знаходяться у комунальній власності.

З метою збереження історичної пам’ятки, захисту цінних земель від незаконного використання та забезпечення можливості для подальших археологічних досліджень прокуратура подала позов до суду про усунення перешкод у розпорядженні та користуванні ділянкою площею 1 га.

Господарський суд Хмельницької області підтримав позов прокуратури та ухвалив рішення про скасування неправомірної реєстрації.

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