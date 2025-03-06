Суд в Хмельницкой области признал незаконной регистрацию земель с археологическим памятником как сельскохозяйственных

Прокуратура через суд остановила неправомерное использование земельного участка с исторической ценностью.

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Каменец-Подольская окружная прокуратура добилась отмены регистрации права коммунальной собственности на земельный участок историко-культурного назначения, расположенный вблизи села Кривчик Дунаевецкой общины Хмельницкой области.

На этой территории находится археологическая достопримечательность – Двошарове городище, которое является частью культурного наследия и расположено на месте поселения трипольской культуры, которое существовало в IV–II тысячелетии до нашей эры. Оно расположено на плато над левым берегом реки Тернавка, а среди артефактов, найденных на территории городища, обнаружена керамика трипольской и скифской эпох.

Прокуратура выяснила, что эти земли незаконно зарегистрированы как сельскохозяйственные и находятся в коммунальной собственности.

В целях сохранения исторической памятки, защиты ценных земель от незаконного использования и обеспечения возможности для дальнейших археологических исследований прокуратура подала иск в суд об устранении препятствий в распоряжении и пользовании участком площадью 1 га.

Хозяйственный суд Хмельницкой области поддержал иск прокуратуры и принял решение об отмене неправомерной регистрации.

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