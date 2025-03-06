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Как подать заявление о возврате ошибочно уплаченного единого взноса

07:18, 6 марта 2025
Заявление подается по месту учета излишне и/или по ошибке уплаченных сумм единого взноса несколькими способами.
Как подать заявление о возврате ошибочно уплаченного единого взноса
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Государственная налоговая служба в Закарпатской области объясняет, как подать заявление на возврат ошибочно уплаченного единого взноса.

Указывается, что в соответствии с п. 5 Порядка зачета в счет будущих платежей единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование или возврата излишне и/или ошибочно уплаченных средств, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 23.07.2021 № 417 (далее – Порядок № 417), возврат излишне и/или ошибочно уплаченных сумм единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) осуществляется в следующих случаях:

  1. излишняя или ошибочная уплата сумм единого взноса и/или примененных финансовых санкций на соответствующий счет 3556;

  2. ошибочная уплата сумм единого взноса и/или примененных финансовых санкций не на соответствующий счет 3556;

  3. ошибочная уплата сумм единого взноса и/или примененных финансовых санкций на бюджетный счет по поступлениям;

  4. ошибочная уплата налоговых обязательств по налогам, сборам, штрафным (финансовым) санкциям и пене, предусмотренным Налоговым кодексом Украины от 2 декабря 2010 года № 2755-VI с изменениями и дополнениями (далее – НКУ), и другими законами, на счет 3556;

  5. выявление технической и/или методологической ошибки по суммам, которые были зачислены на счет 3556 с единого счета.

Согласно п. 6 Порядка № 417 возврат сумм единого взноса осуществляется на основании заявления плательщика о таком возврате (далее – Заявление).

В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2 и 4 пункта 5 данного Порядка, заявление на возврат средств со счетов 3556 подается в территориальный орган ГНС по месту учета излишне и/или ошибочно уплаченных средств в форме, определенной в приложении 1 к Порядку № 417.

Возврат единого взноса в случае, предусмотренном п.п. 3 п. 5 Порядка № 417, осуществляется в соответствии с требованиями ст. 43 НКУ.

Заявление может быть подано плательщиком в территориальный орган ГНС в электронной форме через электронный кабинет с соблюдением требований законодательства в сферах защиты информации, электронных доверительных услуг и электронного документооборота.

К заявлению плательщик обязательно прилагает копию расчетного документа (квитанции, платежной инструкции и т. д.), подтверждающего уплату средств на счет 3556 (в случае подачи заявления в электронной форме – электронную копию указанного документа). Копия данного документа заверяется плательщиком лично.

Пунктом 7 Порядка № 417 определено, что после поступления в территориальный орган ГНС заявления, поданного в электронной форме, информация о данном заявлении автоматически вносится в Журнал регистрации заявлений о возврате излишне или ошибочно уплаченных средств (далее – Журнал), который ведется с использованием информационно-телекоммуникационной системы налоговых органов с соблюдением требований законодательства в сфере защиты информации.

Информация о заявлении, поданном в бумажной форме, вносится в Журнал работником самостоятельного структурного подразделения территориального органа ГНС, на который возложена функция администрирования единого взноса.

Учитывая изложенное, заявление подается по месту учета излишне и/или ошибочно уплаченных сумм единого взноса одним из следующих способов:

  • лично плательщиком единого взноса или уполномоченным лицом;
  • направляется по почте;
  • в электронной форме с соблюдением требований законодательства о электронном документообороте и электронных доверительных услугах.

Отправка плательщиком заявления в электронной форме реализована через частную часть Электронного кабинета, размещенного на веб-портале ГНС.

Вход в частную часть (личный кабинет) Электронного кабинета осуществляется исключительно после идентификации лица с использованием квалифицированной электронной подписи или печати.

Меню «Переписка с ГНС» частной части Электронного кабинета позволяет создать и отправить произвольную корреспонденцию (письмо, заявление, запрос и т. д.) в соответствующий контролирующий орган.

Подробнее ознакомиться с работой меню «Переписка с ГНС» Электронного кабинета можно, изучив инструкцию пользователя в разделе «Помощь» открытой части Электронного кабинета.

В течение одного рабочего дня после отправки электронного заявления в контролирующий орган плательщику будет сообщен входящий регистрационный номер и дата регистрации заявления в контролирующем органе, в который оно направлено. Информацию о получении и регистрации заявления в контролирующем органе плательщик может просмотреть во вкладке «Входящие документы» меню «Входящие/исходящие документы» Электронного кабинета.

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