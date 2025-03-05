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Японское агентство JICA хочет заменить USAID в некоторых проектах в Украине

18:20, 5 марта 2025
Однако подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому будет непросто подхватить определенные программы, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.
Японское агентство JICA хочет заменить USAID в некоторых проектах в Украине
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Японское агентство международного сотрудничества (JICA) рассмотрит возможность финансирования тех программ в сфере энергетики и инфраструктуры в Украине, которыми ранее занималось Агентство США по международному развитию (USAID).

Об этом заявил глава украинского офиса JICA Хидэки Мацунага на V украинско-японском форуме, пишет Укринформ.

Мацунага отметил, что подходы USAID и JICA несколько отличаются, поэтому будет непросто подхватить определенные программы, которые реализовывало USAID, в частности в правовой сфере, а также напрямую финансировать гражданское общество.

«Но мы хотели бы увидеть, какие пробелы возникли в энергетическом секторе, и попытаться максимально, насколько возможно, их заполнить. Конечно, у нас есть определенные бюджетные ограничения, но мы хотели бы делать больше... Безусловно, мы должны серьезно подумать об энергетической отрасли и инфраструктуре, и мы будем рассматривать эти отрасли», — сказал он.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», об остановке финансирования грантов заявил NED - фонд, который финансировался средствами США.

Также мы писали, что в целом на трансформацию коммуникаций, добропорядочность должностных лиц, мониторинг политических процессов USAID предусмотрело гранты на 835 млн долларов.

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деньги USAID

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