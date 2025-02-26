Об остановке финансирования грантов заявил NED – фонд, который финансировался средствами США

Национальный фонд поддержки демократии (NED) прекращает финансирование проектов – в том числе в Украине.

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Национальный фонд поддержки демократии (NED) приостанавливает финансирование, потому что пока не может получить доступ к своим средствам, выделенным Конгрессом США, за счет которых выделяются гранты. Об этом сообщил фонд. За счет средств от его грантов финансировался ряд СМИ, в частности в Украине.

«95% финансирования NED напрямую назначается Конгрессом и не считается иностранной помощью. Таким образом, это финансирование не подпадало под распоряжение исполнительной власти о замораживании иностранной помощи на 90-дневный период», считают в фонде.

Однако доступ к этим средствам был закрыт, что заставило NED прекратить любую поддержку партнеров и уволить большинство своего персонала. Несмотря на то, что Государственный департамент США приостановил небольшую часть финансирования NED как часть исполнительного приказа об иностранной помощи, эти средства составляют лишь часть общего бюджета Фонда.

Также мы писали, что в целом на трансформацию коммуникаций, добропорядочность должностных лиц, мониторинг политических процессов USAID предусмотрело гранты на 835 млн долларов.

«Судебно-юридическая газета» сообщала, что часть средств массовой информации и общественных организаций в связи с получением этой донорской помощи имели право бронирования своих сотрудников до 100%. Некоторые организации фигурируют сразу в нескольких программах в разных ролях.

Практически 90% украинских медиа выживали благодаря грантам, – сообщала директор Института массовой информации Оксана Романюк.

Напомним, Илон Маск высмеял жалобы украинских СМИ на остановку денег от USAID, заявив: «Какие же они независимые тогда».

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