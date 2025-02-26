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Верховная Рада приняла закон о переименовании 103 судов в рамках декоммунизации

13:10, 26 февраля 2025
В Украине переименуют 103 суда в рамках декоммунизации — парламент принял закон.
Верховная Рада приняла закон о переименовании 103 судов в рамках декоммунизации
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Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 12351 о переименовании 103 местных общих судов.

В качестве объяснения приводится необходимость приведения основ функционирования судов в соответствие с законами «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики», «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» и т.д.

В частности авторы предлагают переименовать Южненский городской суд Одесской области в Южный, Малиновский районный суд Одессы в Хаджибейский, Новомосковский городской суд Днепропетровской области в Самаровский, Ленинский районный суд Днепропетровска в Новокодацкий, Самарский районный суд города Днепропетровска в Самарский районный суд города Днепра, Калининский районный суд города Донецка на Калиновский, Петровский районный суд Донецка на Трудовский и т.д.

Так, предлагается дополнить заключительные и переходные положения закона о судоустройстве нормой об изменении наименования местных общих судов, указав, что это не приводит к образованию нового суда, его реорганизации или ликвидации.

Закон вступит в силу через 30 дней со дня его опубликования, и Государственной судебной администрации Украины в течение этих 30 дней будет поручено осуществить меры, связанные с изменением наименования местных общих судов, а также совершить действия по государственной регистрации изменений в сведения о местных общих судах, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц.

По мнению авторов, реализация переименования не нуждается в дополнительных бюджетных ассигнованиях.

Вместе с тем, как отметило ГНЭУ, изменение названий судов будет иметь правовым следствием проведения государственной регистрации изменений к сведениям о юридическом лице, содержащимся в Едином государственном реестре юридических лиц, связанной с изменением названий. Это обусловит необходимость смены вывесок, печатей и т.п., что влечет дополнительные расходы из бюджета в период действия военного положения.

Ранее «Судебно-юридическая газета» публиковала перечень переименуемых местных общих судов – согласно версии, которая была принята в первом чтении.

Автор: Наталя Мамченко

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