Как активировать ChatGPT как поисковую систему на iPhone и iPad – объяснение

OpenAI представила ChatGPT Search Extension для iPhone и iPad.

Фото: akatsuki-d.com

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Компания OpenAI представила новую функцию для приложения ChatGPT, которая позволяет использовать чатбот как основную поисковую систему на устройствах Apple. Владельцы iPhone и iPad могут активировать специальное расширение в браузере Safari для перенаправления всех запросов непосредственно к ChatGPT, заменив традиционные поисковые системы. Об этом пишет MacRumors.

Для активации необходимо:

- Обновить ChatGPT до последней версии.

- Перейти в «Настройки» на iPhone или iPad, открыв раздел Safari.

- Включить «ChatGPT Search Extension».

После этого все поисковые запросы, введенные в адресную строку Safari, будут направлены к ChatGPT, заменяя Google или другие поисковые системы. Интерфейс Safari будет оставаться неизменным, но ответы на запросы будут предоставлены ChatGPT.

Новое расширение требует доступа к Google.com или другой поисковой системе, а также сохраняет все этические нормы и ограничения использования ChatGPT, как в стандартном приложении.

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