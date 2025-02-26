Как активировать ChatGPT как поисковую систему на iPhone и iPad – объяснение

Компания OpenAI представила новую функцию для приложения ChatGPT, которая позволяет использовать чатбот как основную поисковую систему на устройствах Apple. Владельцы iPhone и iPad могут активировать специальное расширение в браузере Safari для перенаправления всех запросов непосредственно к ChatGPT, заменив традиционные поисковые системы. Об этом пишет MacRumors.
Для активации необходимо:
- Обновить ChatGPT до последней версии.
- Перейти в «Настройки» на iPhone или iPad, открыв раздел Safari.
- Включить «ChatGPT Search Extension».
После этого все поисковые запросы, введенные в адресную строку Safari, будут направлены к ChatGPT, заменяя Google или другие поисковые системы. Интерфейс Safari будет оставаться неизменным, но ответы на запросы будут предоставлены ChatGPT.
Новое расширение требует доступа к Google.com или другой поисковой системе, а также сохраняет все этические нормы и ограничения использования ChatGPT, как в стандартном приложении.
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