Як активувати ChatGPT як пошукову систему на iPhone та iPad – пояснення

OpenAI представила ChatGPT Search Extension для iPhone та iPad.

Фото: akatsuki-d.com

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Компанія OpenAI представила нову функцію для застосунку ChatGPT, яка дозволяє використовувати чатбот як основну пошукову систему на пристроях Apple. Власники iPhone та iPad можуть активувати спеціальне розширення в браузері Safari для перенаправлення всіх запитів безпосередньо до ChatGPT, замінивши традиційні пошукові системи. Про це пише MacRumors.

Для активації необхідно:

Оновити ChatGPT до останньої версії.

Перейти до «Налаштувань» на iPhone чи iPad, відкривши розділ Safari.

Увімкнути «ChatGPT Search Extension».

Після цього всі пошукові запити, введені в адресний рядок Safari, будуть направлені до ChatGPT, замінюючи Google чи інші пошукові системи. Інтерфейс Safari залишатиметься незмінним, але відповіді на запити будуть надані ChatGPT.

Нове розширення потребує доступу до Google.com чи іншої пошукової системи, а також зберігає всі етичні норми та обмеження використання ChatGPT, як у стандартному застосунку.

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