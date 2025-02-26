Верховна Рада відхилила законопроект про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених, які не відбули покарання внаслідок війни

Законопроектом пропонувалося, щоб засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду звільняли від подальшого відбуття покарання.

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Верховна Рада 26 лютого відхилила законопроект 11265, поданий групою народних депутатів на чолі з головою Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Сергієм Іонушасом, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів щодо удосконалення порядку здійснення кримінального провадження в умовах воєнного стану.

Зокрема, законопроектом пропонувалося, щоб засуджені особи, які не відбули в установленому законом порядку призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії проти України, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду звільнялися від подальшого відбуття цього покарання, крім осіб, засуджених до довічного позбавлення волі або за вчинення кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки України, катування, кримінальних правопорушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, якщо з дня набрання законної сили таким обвинувальним вироком закінчилися строки.

Також пропонувалося виключити з КПК норму, якою передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

Законопроект за результатами голосування було відхилено.

Автор: Наталя Мамченко

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