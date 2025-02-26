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Сліди насильства як доказ невинуватості — коли побої виправдовують

16:40, 26 лютого 2025
Сліди насильства можуть стати ключовим доказом у суді та підставою для звільнення від відповідальності, якщо злочин вчинено під непереборним фізичним примусом.
Сліди насильства як доказ невинуватості — коли побої виправдовують
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Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції нагадує, що невинуватість людини можуть підтвердити різні докази: свідчення очевидців, відеозаписи, документи тощо.

Серед усіх фактів, що сприяють правовому захисту, особливу роль відіграють сліди насильства – побої, каліцтво та будь-які інші візуальні прояви дій, що становили загрозу для життя чи здоров’я.

Сліди насильства є однією з підстав для застосування статті 40 Кримінального кодексу України до особи, яка постраждала від нього.

Ця норма передбачає скасування відповідальності у разі доведення факту вчинення злочину під впливом фізичного примусу, який має бути реальним та непереборним.

Наголошується, що факторами, котрі здатні примусити порушити закон, можуть бути:

  • тілесні ушкодження;
  • тортури;
  • позбавлення волі тощо

Отже, не є кримінальним правопорушенням дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.

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