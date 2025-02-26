Следы насилия как доказательство невиновности — когда побои оправдывают

Следы насилия могут стать ключевым доказательством суда и основанием для освобождения от ответственности, если преступление совершено под непреодолимым физическим принуждением.

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Восточное межрегиональное управление Министерства юстиции напоминает, что невиновность человека могут подтвердить различные доказательства: свидетельские показания, видеозаписи, документы и т. д.

Среди всех фактов, способствующих правовой защите, особую роль играют следы насилия – побои, увечья и любые другие визуальные проявления действий, представлявших угрозу для жизни или здоровья.

Следы насилия являются одним из оснований для применения статьи 40 Уголовного кодекса Украины к лицу, пострадавшему от него.

Данная норма предусматривает освобождение от ответственности в случае доказательства факта совершения преступления под влиянием физического принуждения, которое должно быть реальным и непреодолимым.

Отмечается, что факторами, способными вынудить нарушить закон, могут быть:

телесные повреждения;

пытки;

лишение свободы и т. д.

Следовательно, не является уголовным правонарушением действие или бездействие лица, причинившее ущерб охраняемым законом интересам, совершенное под непосредственным воздействием физического принуждения, вследствие которого лицо не могло контролировать свои поступки.

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