Россия анонсировала встречу с США в Стамбуле

Россия исключила возможность остановки войны по линии фронта.

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Россия объявила о запланированной встрече представителей РФ и США, которая состоится 27 февраля в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут росСМИ. Основной темой переговоров будет работа посольств обеих стран.

Лавров также заявил, что Россия «не согласна на завершение войны по линии фронта».

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