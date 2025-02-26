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Россия анонсировала встречу с США в Стамбуле

13:08, 26 февраля 2025
Россия исключила возможность остановки войны по линии фронта.
Россия анонсировала встречу с США в Стамбуле
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Россия объявила о запланированной встрече представителей РФ и США, которая состоится 27 февраля в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишут росСМИ. Основной темой переговоров будет работа посольств обеих стран.

Лавров также заявил, что Россия «не согласна на завершение войны по линии фронта».

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