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Парламент одобрил изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности

12:44, 26 февраля 2025
Вместо «целостного» имущественного комплекса будет «единый» имущественный комплекс – Верховная Рада поддержала изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности.
Парламент одобрил изменения в диспозицию статьи Уголовного кодекса относительно противодействия законной хозяйственной деятельности
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26 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект 11203 о внесении изменений в статью 206 Уголовного кодекса Украины с целью устранения терминологических несоответствий.

Как указано в пояснительной записке к законопроекту, его цель – применение единой терминологической конструкции «предприятие как единый имущественный комплекс». Для достижения этой цели в законопроекте предлагается в диспозиции ч. 1 ст. 206 «Противодействие законной хозяйственной деятельности» Уголовного кодекса заменить языковую конструкцию «целостный имущественный комплекс» на «единый имущественный комплекс».

В действующей на данный момент ч. 1 ст. 206 УК установлена ответственность за противодействие законной хозяйственной деятельности.

При этом «противодействие законной хозяйственной деятельности» в данной норме законодатель определяет как «противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить сделку или не выполнять заключенную сделку, исполнение (неисполнение) которой может причинить материальный ущерб или ограничить законные права либо интересы лица, занимающегося хозяйственной деятельностью, сопровождающееся угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждением или уничтожением их имущества либо захватом целостного имущественного комплекса, его части, зданий, сооружений, земельного участка, объектов строительства, других объектов, а также незаконным прекращением или ограничением деятельности на этих объектах и ограничением доступа к ним при отсутствии признаков вымогательства».

Законопроектом предлагается в указанной норме заменить понятие «целостный имущественный комплекс» на «единый имущественный комплекс».

Автор: Наталя Мамченко

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