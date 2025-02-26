Более 10 млн граждан с 1 марта ожидает повышения пенсии – как вырастут выплаты

Правительство 25 февраля приняло решение об осуществлении индексации пенсий в 2025 году. Благодаря индексации для более 10 млн граждан с 1 марта пенсии повысятся на 11,5%, сообщили в Минсоцполитики.
Как указывается, размер индексации рассчитан на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен – 12%; рост средней заработной платы за 2022 –2024 гг. – 11%.
Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:
«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.
Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Также 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).
В то же время, будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1 500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.
Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.
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