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Более 10 млн граждан с 1 марта ожидает повышения пенсии – как вырастут выплаты

22:18, 26 февраля 2025
Также 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тысяч работающих пенсионеров.
Более 10 млн граждан с 1 марта ожидает повышения пенсии – как вырастут выплаты
Источник фото: Getty Images/iStockphoto
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Правительство 25 февраля приняло решение об осуществлении индексации пенсий в 2025 году. Благодаря индексации для более 10 млн граждан с 1 марта пенсии повысятся на 11,5%, сообщили в Минсоцполитики.

Как указывается, размер индексации рассчитан на базе официальных показателей развития экономики в 2024 году: рост потребительских цен – 12%; рост средней заработной платы за 2022 –2024 гг. – 11%.

Согласно принятому постановлению, с 1 марта будут проиндексированы пенсии для:

  • 9,2 млн пенсионеров, которым пенсия назначена на общих основаниях
  • 672 тыс. пенсионеров силовых ведомств
  • 98 тыс. лиц, получающих пенсию по инвалидности и в случае потери кормильца в результате Чернобыльской катастрофы
  • 79,6 тыс. пенсионеров-лиц с инвалидностью в результате войны и участников боевых действий, получающих минимальные пенсионные выплаты
  • 23,4 тыс. пенсионеров-бывших работников органов местного самоуправления и государственных служащих

«В этом году снова будут проиндексированы самые низкие пенсии, которые до 2023 года под индексацию не попадали. Средний прогнозный уровень роста пенсий после индексации составит 556 грн, размер средней пенсии в Украине вырастет с 5789 до 6345 грн», – отметила Министр социальной политики Оксана Жолнович.

Кроме того, с 1 марта будут проиндексированы ежемесячные страховые выплаты для 158 тысяч пострадавших от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших потерю трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также 1 апреля состоится автоматический перерасчет пенсий для 629 тыс. работающих пенсионеров (с учетом их обновленного страхового стажа).

В то же время, будут действовать временные ограничения на максимальный размер индексации пенсий. Размер повышения по результатам индексации будет ограничен до 1 500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат, независимо от категории.

Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 грн.

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