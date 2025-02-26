Военные сэкономили более 15 млн гривен с помощью программы «Плюсы» в Армия+

За два месяца военные воспользовались предложениями от партнеров более 200 тысяч раз.

Фото: mod.gov.ua

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За два месяца работы национальной программы поддержки «Плюсы» в приложении Армия+ украинские военнослужащие сэкономили более 15 млн гривен и воспользовались предложениями от партнеров более 200 000 раз. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, цитирует Минобороны.

«Эти результаты программы свидетельствуют: Плюсы - отличный пример объединения бизнесов, что дает ощутимую пользу. Поэтому программа нашла отклик среди военнослужащих. В этом году будем продолжать масштабировать программу, добавлять новых партнеров и специальные скидки и акции, чтобы защитники и защитницы знали, что мы заботимся о них», - отметила Черногоренко.

К программе присоединились четыре ключевых партнера:

- АО «Укрзализныця» - 5 800 военных воспользовались спецбилетами и приобрели 10 000 билетов.

- ПАО «Укрнафта» - военные сэкономили 7 млн гривен, приобретя 2,5 млн литров топлива и еду.

- Новая почта - 58 600 защитников воспользовались скидкой на доставку за 1 гривну, отправив 44 000 посылок.

- WOG - сэкономлено 3 млн гривен на топливе, еде и товарах, в частности военные заправили 570 000 литров топлива.

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