Військові заощадили понад 15 млн гривень за допомогою програми «Плюси» в Армія+

За два місяці військові скористалися пропозиціями від партнерів понад 200 тисяч разів.

Фото: mod.gov.ua

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За два місяці роботи національної програми підтримки «Плюси» у застосунку Армія+ українські військовослужбовці заощадили понад 15 млн гривень та скористалися пропозиціями від партнерів понад 200 000 разів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, цитує Міноборони.

«Ці результати програми свідчать: Плюси — чудовий приклад об’єднання бізнесів, що дає відчутну користь. Тому програма знайшла відгук серед військовослужбовців. Цього року продовжуватимемо масштабувати програму, додавати нових партнерів й спеціальні знижки та акції, щоб захисники і захисниці знали, що ми турбуємося про них», — зазначила Черногоренко.

До програми приєдналися чотири ключові партнери:

АТ «Укрзалізниця» — 5 800 військових скористалися спецквитками і придбали 10 000 квитків.

ПАТ «Укрнафта» — військові заощадили 7 млн гривень, придбавши 2,5 млн літрів пального та їжу.

Нова пошта — 58 600 захисників скористалися знижкою на доставку за 1 гривню, відправивши 44 000 посилок.

WOG — заощаджено 3 млн гривень на пальному, їжі та товарах, зокрема військові заправили 570 000 літрів пального.

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