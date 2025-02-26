Військові заощадили понад 15 млн гривень за допомогою програми «Плюси» в Армія+

За два місяці роботи національної програми підтримки «Плюси» у застосунку Армія+ українські військовослужбовці заощадили понад 15 млн гривень та скористалися пропозиціями від партнерів понад 200 000 разів. Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко, цитує Міноборони.
«Ці результати програми свідчать: Плюси — чудовий приклад об’єднання бізнесів, що дає відчутну користь. Тому програма знайшла відгук серед військовослужбовців. Цього року продовжуватимемо масштабувати програму, додавати нових партнерів й спеціальні знижки та акції, щоб захисники і захисниці знали, що ми турбуємося про них», — зазначила Черногоренко.
До програми приєдналися чотири ключові партнери:
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