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Верховна Рада прийняла зміни до КК і КПК щодо запобігання уникненню відповідальності особами, що вчинили злочини проти нацбезпеки

12:28, 26 лютого 2025
Назву розділу Особливої частини Кримінального кодексу «Злочини проти основ національної безпеки України» замінили на «кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України».
Верховна Рада прийняла зміни до КК і КПК щодо запобігання уникненню відповідальності особами, що вчинили злочини проти нацбезпеки
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Верховна Рада прийняла в цілому як закон законопроект 11517 про внесення змін до Кримінального и та Кримінального процесуального кодексу щодо запобігання випадкам уникнення кримінальної відповідальності осіб, що вчинили кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки.

Як вказують депутати, законом від 3 березня 2022 року 2108-IX КК доповнено статтею 111-1 (Колабораційна діяльність). Чинні редакції ч. 1 та ч. 2 статті 111-1 в частині основного виду покарання, передбачають позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Відповідно за правилами класифікації кримінальних правопорушень, якщо за передбачене КК діяння передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше 3000 НМДГ або інше покарання, не пов’язане з позбавленням волі, таке кримінальне правопорушення є кримінальним проступком.

Ураховуючи, що стаття 111-1 КК чинної редакції є частиною розділу І «Злочини проти основ національної безпеки України» Особливої частини КК, назва розділу потребує внесення технічних змін.

У зв’язку цим, потребують внесення змін положення статті 49 (Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності), у якій чинною редакцією ч. 5 передбачено, що давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти основ національної безпеки передбачених, серед інших, статтею 111-1 КК.

А також потребують внесення редакційних змін норми статті 297-1 КПК, які визначають загальні положення спеціального досудового розслідування.

Так, правові норми частини другої цієї статті визначають перелік злочинів за статтями КК, щодо яких на підставі ухвали слідчого судді здійснюється спеціальне досудове розслідування.

У той же час, вказаний перелік передбачає здійснення спеціального досудового розслідування, серед інших статей, у статті 111-1, де частини перша та друга, а також статті 445 (Незаконне використання символіки Червоного Хреста, Червоного Півмісяця, Червоного Кристала) КК, які є кримінальними проступками.

Відтак, норми частини другої статті 297-1 КПК, в редакції законопроекту повинні передбачати здійснення спеціального досудового розслідування щодо визначених кримінальних правопорушень.

Отже, внесені наступні зміни:

- назву розділу І Особливої частини КК «ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» замінили на «КРИМІНАЛЬНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»;

 - у частині п’ятій статті 49 КК слово «злочинів» замінили словами «кримінальних правопорушень»;

- у частині другій статті 297-1 КПК слово «злочинів» замінили словами «кримінальних правопорушень».

Автор: Наталя Мамченко

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