Верховна Рада прийняла закон про нові суди СОАС і СААС – які вимоги до кандидатів у судді

Зарплата суддів СОАС і СААС має бути не менше 131 тисячі грн.

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Верховна Рада 26 лютого прийняла в цілому закон щодо засад створення Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (законопроект 12368-1). Він регулює вимоги до кандидатів в судді, порядок їх відбору за участі Експертної ради, а також підсудність справ.

Конкурс на зайняття посад суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду (СОАС) та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду (СААС) буде оголошено ВККС протягом місяця з дня набрання чинності законом щодо утворення цих двох судів.

Але сам закон про утворення цих судів ще не прийнято – за процедурою окремий законопроект саме про утворення судів ще має внести до парламенту Президент України.

Отже, у майбутньому конкурсі на зайняття вакантної посади судді СОАС може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у СОАС, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 5 років;

2) має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби категорії «А», «Б» в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 7 років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва в публічно-правових спорах в адміністративних судах щонайменше 7 років;

4) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 7 років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених підпунктами 1– 4 цього пункту, щонайменше 7 років.

У конкурсі на зайняття вакантної посади судді Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду може брати участь особа, яка відповідає вимогам до кандидатів на посаду судді, за результатами кваліфікаційного оцінювання підтвердила здатність здійснювати правосуддя у СААС, а також відповідає одній із таких вимог:

1) має стаж роботи на посаді судді не менше 7 років;

2) має стаж професійної діяльності у сфері права на посадах державної служби категорії «А», «Б» в органах державної влади, повноваження яких поширюються на всю територію України, щонайменше 9 років;

3) має досвід професійної діяльності адвоката, у тому числі щодо здійснення представництва у публічно-правових спорах в адміністративних судах щонайменше 9 років;

4) має науковий ступінь у сфері права та стаж наукової роботи у сфері права щонайменше 9 років;

5) має сукупний стаж (досвід) роботи (професійної діяльності) відповідно до вимог, визначених підпунктами 1– 4 цього пункту, щонайменше 9 років.

Конкурс буде проводити Вища кваліфікаційна комісія суддів за підтримки Експертної ради.

До Експертної ради увійдуть 3 особи, запропоновані Радою суддів України і 3 особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Висновок Експертної ради про невідповідність кандидата на посаду судді СОАС, СААС критеріям доброчесності і професійної компетентності є ухваленим, якщо за нього проголосували не менше ніж 4 члени, з яких щонайменше 2 запропоновані міжнародними та іноземними організаціями. Тобто, іноземні експерти будуть відігравати ключову роль.

Якщо ж Експертна рада ухвалила висновок про невідповідність кандидата, або не змогла ухвалити такий висновок у разі однакової кількості голосів «за» і «проти», питання відповідності кандидата критеріям виноситься на спеціальне спільне засідання ВККС та Експертної ради.

Рішення щодо відповідності кандидата критеріям доброчесності і професійної компетентності у такому разі ухвалюється більшістю голосів спільного складу ВККС та Експертної ради, за умови що за нього проголосували не менше 2 членів Експертної ради, запропонованих «міжнародниками». У разі неприйняття такого рішення кандидат вважається таким, що припинив участь у конкурсі.

СОАС та СААС розпочинають роботу за умови призначення щонайменше половини суддів відповідного суду.

Як писала «Судово-юридична газета», уряд так і не зміг пояснити, навіщо саме українцям потрібні два нових адміністративних суди, і звідки брати кошти на винагороду новим суддям, яка має складати не менше 131 тисячі грн.

Раніше ми повідомляли, що СОАС та СААС будуть надані приміщення у будівлі за адресою бульвар Миколи Міхновського, 38 (у минулому – бульвар Дружби Народів). Наразі за цією адресою знаходиться Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки.

Автор: Наталя Мамченко

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