Туреччина готова допомогти у відновленні інфраструктури України

Туреччина анонсувала термінові тендери для відновлення України: пріоритетні проєкти — дороги та митні шлагбауми.

Фото: Getty Images

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Туреччина підтвердила свою готовність брати участь у відновленні України, а також анонсувала проведення термінових тендерів для реалізації проєктів, які повинні бути завершені цього року. Про це повідомляє Türkiye.

Основними пріоритетами для Державного агентства розвитку інфраструктури України є оновлення митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових і створення системи платних доріг, що охоплюватиме всю територію країни. Перші тендери в рамках цих ініціатив заплановано оголосити вже у 2025 році.

Представники посольства Туреччини в Києві та українського Державного агентства розвитку і оновлення інфраструктури обговорили поточні проєкти, що реалізуються турецькими компаніями в Україні, а також можливості майбутньої співпраці.

Серед потенційних напрямків співпраці — енергетика, енергоефективність, соціальне житло та водопостачання. Україна вже передала турецьким партнерам досьє на важливі проєкти, заплановані на 2025 рік.

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