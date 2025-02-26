Турция готова помочь в восстановлении инфраструктуры Украины

Турция анонсировала срочные тендеры для восстановления Украины: приоритетные проекты - дороги и таможенные шлагбаумы.

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Турция подтвердила свою готовность участвовать в восстановлении Украины, а также анонсировала проведение срочных тендеров для реализации проектов, которые должны быть завершены в этом году. Об этом сообщает Türkiye.

Основными приоритетами для Государственного агентства развития инфраструктуры Украины являются обновление таможенных шлагбаумов на автодорогах, строительство новых и создание системы платных дорог, охватывающей всю территорию страны. Первые тендеры в рамках этих инициатив запланировано объявить уже в 2025 году.

Представители посольства Турции в Киеве и украинского Государственного агентства развития и обновления инфраструктуры обсудили текущие проекты, реализуемые турецкими компаниями в Украине, а также возможности будущего сотрудничества.

Среди потенциальных направлений сотрудничества - энергетика, энергоэффективность, социальное жилье и водоснабжение. Украина уже передала турецким партнерам досье на важные проекты, запланированные на 2025 год.

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