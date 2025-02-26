Без телефонов в школах — Дания готовит новые ограничения для учеников

Власти Дании готовят законодательные изменения, которые запретят ученикам приносить свои смартфоны в школу.

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Правительство Дании планирует внести законодательные изменения, которые обяжут школы запретить мобильные телефоны для учеников.

Также рекомендуется, чтобы дети младше 13 лет вообще не имели собственных смартфонов или планшетов.

Как сообщает The Guardian, ограничение использования мобильных устройств среди детей – часть общеевропейской тенденции к усилению контроля за соцсетями и гаджетами.

Специальная комиссия по вопросам благополучия, созданная премьер-министром Метте Фредериксен в 2023 году, недавно опубликовала отчет, в котором говорится о нарушении баланса между цифровой и реальной жизнью детей и подростков. В документе представлены 35 рекомендаций по улучшению ситуации, включая законодательный запрет смартфонов в школах и внешкольных клубах.

Министр образования Маттиас Тесфай считает, что школа должна оставаться пространством для обучения, а не превращаться в продолжение подростковой спальни. По его мнению, телефоны не нужны ни на уроках, ни во время перемен.

Законодательные изменения уже готовятся, однако местные власти смогут делать исключения для детей с особыми образовательными потребностями.

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