Судья Верховного Суда Семен Стеценко вышел из гражданства РФ в 2005 году – Верховный Суд

В Верховном Суде объяснили, что судья Верховного Суда Семен Стеценко имел гражданство РФ до 2005 года.

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Верховный Суд опубликовал результаты проверки СБУ относительно того, имел ли судья Верховного Суда Семен Стеценко гражданство РФ.

Как пояснили в Верховном Суде, 21 января 2025 года Семен Стеценко направил в Службу безопасности Украины обращение по поводу проверки указанных утверждений.

25 февраля 2025 г. по результатам соответствующей проверки СБУ сообщила, что судья Верховного Суда Стеценко Семен Григорьевич является гражданином Украины. Из гражданства Российской Федерации он добровольно вышел 15 марта 2005 года.

«Итак, поводы для дальнейших манипуляций фактом наличия у судьи Верховного Суда иностранного гражданства исчерпаны», подытожили в Верховном Суде.

Автор: Наталя Мамченко

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