Из-за обстрелов в двух областях ввели отключения электроэнергии

В Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вводят отключения из-за обстрелов.

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Из-за обстрелов энергообъектов в Одесской и Днепропетровской областях облэнерго вынуждены применять отключения электроэнергии. Ремонтные работы продолжаются, и энергетики работают над восстановлением электроснабжения, сообщает «Укрэнерго».

В частности, для уменьшения нагрузки на сеть в период с 16:00 до 19:00 жителей просят воздержаться от одновременного использования нескольких мощных электроприборов.

Отмечается, что потребление электроэнергии в Украине снизилось на 1,3% по сравнению с предыдущим днем, благодаря повышению температуры в отдельных регионах.

«Ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями на сайтах и официальных страницах в соцсетях вашего оператора системы распределения (облэнерго)», - отметили в «Укрэнерго».

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