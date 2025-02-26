Через обстріли у двох областях ввели відключення електроенергії

В Одеській та Дніпропетровській областях обленерго вводять відключення через обстріли.

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Через обстріли енергооб'єктів на Одещині та Дніпропетровщині обленерго змушені застосовувати відключення електроенергії. Ремонтні роботи продовжуються, і енергетики працюють над відновленням електропостачання, повідомляє «Укренерго».

Зокрема, для зменшення навантаження на мережу в період з 16:00 до 19:00 жителів просять утриматися від одночасного використання кількох потужних електроприладів.

Зазначається, що споживання електроенергії в Україні знизилося на 1,3% порівняно з попереднім днем, завдяки підвищенню температури в окремих регіонах.

«Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)», - зазначили в «Укренерго».

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