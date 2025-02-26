Рада прийняла закон про визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном

Кабмін зможе врегулювати усі питання щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України шляхом формальної чи неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

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Верховна Рада 26 лютого прийняла в цілому зміни до Закону «Про повну загальну середню освіту» щодо визнання результатів навчання, здобутих громадянами України за кордоном (законопроект 12375).

Відповідно до змін громадяни України мають право на визнання результатів навчання, здобутих ними шляхом формальної та/або неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном (крім держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором або державою-окупантом), у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

Як зазначали автори, значна частина громадян України продовжують проживати (перебувати) та здобувати повну загальну середню освіту за кордоном.

Разом з тим, існуючий наразі механізм визнання результатів навчання, здобутих шляхом формальної та/або неформальної освіти, спрямований на забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії кожної особи в межах України і є недостатнім і неадекватним для визнання результатів навчання громадян України, які здобувають відповідні знання, вміння, навички та інші компетентності у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Отже, внаслідок прийняття закону Кабмін зможе врегулювати усі питання щодо порядку визнання результатів навчання, здобутих громадянами України шляхом формальної чи неформальної освіти у суб’єктів освітньої діяльності, що розташовані за кордоном.

Автор: Наталя Мамченко

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