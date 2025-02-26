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Суддю Першотравневого райсуду Донецької області Дмитра Демочка відсторонили від здійснення правосуддя

12:50, 26 лютого 2025
Суддю Дмитра Демочка тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП.
Суддю Першотравневого райсуду Донецької області Дмитра Демочка відсторонили від здійснення правосуддя
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Суддю Першотравневого районного суду Донецької області Демочка Дмитра Олександровича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Другої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомили у ВРП.

Рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Друга Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 26 лютого 2025 року.

Згідно із частиною сьомою статті 49 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» і частиною другою статті 62 Закону України «Про Вищу раду правосуддя», враховуючи рішення, ухвалене Другою Дисциплінарною палатою Вищої ради правосуддя 26 лютого 2025 року, суддю Першотравневого районного суду Донецької області Демочка Дмитра Олександровича відсторонено від здійснення правосуддя.

У разі ухвалення органом, що розглядає справи про притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів, рішення про застосування до судді дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади такий суддя автоматично тимчасово відстороняється від здійснення правосуддя до ухвалення рішення про його звільнення з посади Вищою радою правосуддя. Судді вважаються тимчасово відстороненими від здійснення правосуддя без ухвалення Вищою радою правосуддя окремого рішення.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їх звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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