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Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини

11:32, 26 лютого 2025
Пропозицію викликати керівництво Кабміну до Верховної Ради для офіційного пояснення деталей угоди про корисні копалини депутати не підтримали.
Верховна Рада не знайшла голосів, щоб викликати членів Кабміну для пояснення деталей угоди про корисні копалини
Фото: трансляція Олексія Гончаренка
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Під час засідання парламенту 26 лютого окремі народні депутати запропонували викликати на 27 лютого міністра економіки Юлію Свириденко, а якщо вона не зможе – то на 28 лютого до Верховної Ради прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, щоб члени уряду офіційно пояснили зміст угоди про корисні копалини, яку, за даними медіа, планується вже цього тижня підписати зі США.

Адже у разі підписання такої угоди, парламенту доведеться вносити зміни до законів.

Однак ця пропозиція не набрала необхідної кількості голосів народних депутатів.

Нагадаємо, як повідомляв Bloomberg, Кабінет Міністрів України 26 лютого може рекомендувати підписати угоду щодо корисних копалин.

Також іноземні медіа повідомили, що Президент Володимир Зеленський може 28 лютого вирушити до США для церемонії підписання угоди.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховна Рада України

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