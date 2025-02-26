Верховная Рада не нашла голосов, чтобы вызвать членов Кабмина для объяснения деталей соглашения о полезных ископаемых

Предложение вызвать руководство Кабмина в Верховную Раду для официального объяснения деталей соглашения о полезных ископаемых депутаты не поддержали.

Фото: трансляция Алексея Гончаренко

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Во время заседания парламента 26 февраля отдельные народные депутаты предложили вызвать на 27 февраля министра экономики Юлию Свириденко, а если она не сможет – на 28 февраля в Верховную Раду премьер-министра Дениса Шмыгаля, чтобы члены правительства официально объяснили содержание соглашения о полезных ископаемых, которое, по данным медиа, планируется уже на этой неделе подписать с США.

Ведь в случае подписания такого соглашения парламенту придется вносить изменения в законы.

Однако это предложение не набрало необходимое количество голосов народных депутатов.

Напомним, как сообщал Bloomberg, Кабинет Министров Украины 26 февраля может рекомендовать подписать соглашение о полезных ископаемых.

Также иностранные медиа сообщили, что Президент Владимир Зеленский может 28 февраля отправиться в США для церемонии подписания соглашения.

Автор: Наталя Мамченко

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